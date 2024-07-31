В Перми продолжился рост цен на новостройки, несмотря на отмену льготной ипотеки

01 августа 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Строящиеся квартиры продолжают дорожать Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах продолжает расти. Увеличение цен не сдержала даже отмена программы льготной ипотеки, которая перестала действовать с 1 июля 2024 года. Так, за месяц в среднем квадратный метр стал дороже на 0,5%, по сравнению с июнем. И достиг 129 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Перми составляет шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра в новостройках — 129 тысяч рублей. За последний месяц она выросла на 0,5%, а за последний год — на 15,8%», — рассказали в пресс-службе. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что цены на новостройки не снизятся до конца 2024 года. Это связано с тем, что на рынке остаются объекты дорогих классов, которые не зависят от условий льготных ипотечных программ. Аналитики добавили, что рост цен и отмена льготной ипотеки не стала причиной для сокращения спроса. В июле количество доступных предложений на пермском рынке новостроек сократилось на 4,1%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах продолжает расти. Увеличение цен не сдержала даже отмена программы льготной ипотеки, которая перестала действовать с 1 июля 2024 года. Так, за месяц в среднем квадратный метр стал дороже на 0,5%, по сравнению с июнем. И достиг 129 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Перми составляет шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра в новостройках — 129 тысяч рублей. За последний месяц она выросла на 0,5%, а за последний год — на 15,8%», — рассказали в пресс-службе. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что цены на новостройки не снизятся до конца 2024 года. Это связано с тем, что на рынке остаются объекты дорогих классов, которые не зависят от условий льготных ипотечных программ. Аналитики добавили, что рост цен и отмена льготной ипотеки не стала причиной для сокращения спроса. В июле количество доступных предложений на пермском рынке новостроек сократилось на 4,1%.