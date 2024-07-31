31 июля 2024

В Перми продолжился рост цен на новостройки, несмотря на отмену льготной ипотеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Тюмень, кран, строительный кран, ипотека, строительство дома, башенный кран, строительство домов, новостройки, строительство, кран башенный, многоэтажное строительство
Строящиеся квартиры продолжают дорожать Фото:

В Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах продолжает расти. Увеличение цен не сдержала даже отмена программы льготной ипотеки, которая перестала действовать с 1 июля 2024 года. Так, за месяц в среднем квадратный метр стал дороже на 0,5%, по сравнению с июнем. И достиг 129 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Перми составляет шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра в новостройках — 129 тысяч рублей. За последний месяц она выросла на 0,5%, а за последний год — на 15,8%», — рассказали в пресс-службе.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что цены на новостройки не снизятся до конца 2024 года. Это связано с тем, что на рынке остаются объекты дорогих классов, которые не зависят от условий льготных ипотечных программ. Аналитики добавили, что рост цен и отмена льготной ипотеки не стала причиной для сокращения спроса. В июле количество доступных предложений на пермском рынке новостроек сократилось на 4,1%.

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В Перми стоимость квадратного метра в строящихся домах продолжает расти. Увеличение цен не сдержала даже отмена программы льготной ипотеки, которая перестала действовать с 1 июля 2024 года. Так, за месяц в среднем квадратный метр стал дороже на 0,5%, по сравнению с июнем. И достиг 129 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В июле средняя полная стоимость строящейся квартиры в Перми составляет шесть миллионов рублей, а цена квадратного метра в новостройках — 129 тысяч рублей. За последний месяц она выросла на 0,5%, а за последний год — на 15,8%», — рассказали в пресс-службе. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что цены на новостройки не снизятся до конца 2024 года. Это связано с тем, что на рынке остаются объекты дорогих классов, которые не зависят от условий льготных ипотечных программ. Аналитики добавили, что рост цен и отмена льготной ипотеки не стала причиной для сокращения спроса. В июле количество доступных предложений на пермском рынке новостроек сократилось на 4,1%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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