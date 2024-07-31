31 июля 2024

На финал «Мисс Екатеринбург» везут звезду

Самую красивую девушку Екатеринбурга назовут под песни Серябкиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Ольги Серябкиной на двухлетие ТЦ Veer Mall. Екатеринбург, серябкина ольга
Ольга Серябкина приезжает в Екатеринбург часто Фото:

На финале конкурса «Мисс Екатеринбург», который пройдет в День города 17 августа, выступит Ольга Серябкина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события.

«Гонорар Серябкиной выплатят девелоперы», — уточнил собеседник. С 2023 года конкурс организует «Гильдия строителей Урала».

Церемония пройдет на Октябрьской площади. На титул королевы красоты претендуют 16 девушек. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. В 2023-м дарили двухкомнатную квартиру, а хедлайнером была группа «Банд’Эрос».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На финале конкурса «Мисс Екатеринбург», который пройдет в День города 17 августа, выступит Ольга Серябкина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события. «Гонорар Серябкиной выплатят девелоперы», — уточнил собеседник. С 2023 года конкурс организует «Гильдия строителей Урала». Церемония пройдет на Октябрьской площади. На титул королевы красоты претендуют 16 девушек. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. В 2023-м дарили двухкомнатную квартиру, а хедлайнером была группа «Банд’Эрос».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...