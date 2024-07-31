На финал «Мисс Екатеринбург» везут звезду

Ольга Серябкина приезжает в Екатеринбург часто
На финале конкурса «Мисс Екатеринбург», который пройдет в День города 17 августа, выступит Ольга Серябкина. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету события.
«Гонорар Серябкиной выплатят девелоперы», — уточнил собеседник. С 2023 года конкурс организует «Гильдия строителей Урала».
Церемония пройдет на Октябрьской площади. На титул королевы красоты претендуют 16 девушек. Победительница получит путевку на двоих на Мальдивы. В 2023-м дарили двухкомнатную квартиру, а хедлайнером была группа «Банд’Эрос».
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