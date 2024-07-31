Вода стекает к фундаменту домов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дома в Новом Уренгое (ЯНАО) по проспекту Ленинградский затопило после прошедшего дождя, а в фундаменте домов образовались дыры. Об этом сообщили жильцы в социальных сетях.

«Дождем размыло землю у основания домов по адресам: проспект Ленинградский,1 и 3 со стороны двора. Ремонт дворов был в 2023 году. Размер дыр составляет более 1,5 метра», — сообщили в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в управляющую компанию «Сити Сервис», которая обслуживает данные адреса. Там рассказали, что водой также затопило подъезд одного из домов, поэтому там появились дыры. «Как только в прошлом году починили дорогу начались проблемы: они сделали небольшой наклон, поэтому вода от детского сада сходит к жилым зданиям», — рассказал сотрудник УК корреспонденту агентства.

Как пояснил представитель компании, жильцы написали подрядчику коллективное письмо, чтобы тот исправил ситуацию. На данный момент УК заказала необходимые материалы — ремонт сделают на следующей неделе.

Корреспондент URA.RU также обратился в администрацию Нового Уренгоя. Там отметили, что система водоотведения возле домов №1 и №3 по проспекту Ленинградский обустроена и работает. Водоотвод был сделан в прошлом году, вода отведена от жилых домов.

Дыра после прошедшего дождя возле фундамента в доме из Нового Уренгоя Группа «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в VK

Видео из группы «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в VK.