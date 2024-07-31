В Чайковском заметили яхту, на которой путешествует Алексей Миллер. Фото

01 августа 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Алексея Миллера в 20-х числах июля видели в Кинешме и Костроме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители города Чайковский заметили на Речном вокзале пришвартовавшуюся яхту «Штандарт». Они предположили, что это судно принадлежит председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Днем 31 июля в Чайковском пришвартовалась яхта „Штандарт“. Ранее ее видели в Сарапуле. На такой путешествует по рекам Алексей Миллер», — предположили читатели. Визит носит частный характер. Накануне 22 июля Миллера заметили в Кинешме (Ивановская область). По данным местного агентства IN, он гулял там по Волжскому бульвару. На следующий день Миллер побывал в Костроме. Информагентство KO44.RU пишет, что он прошелся по туристическим локациям, побывал в Костромском Кремле. В 2023 году Алексея Миллера видели в Саратове и в Волгограде. Яхта «Штандарт» — частное пассажирское судно VIP-класса с возможностью совершать рейсы как по рекам, так и с выходом в море. Четырехпалубный дизель-электроход предназначен для путешествий по внутренним водным путям. Длина — 95 м, ширина—- 13,8 м. Судно приписано к Санкт-Петербургу. На «Штандарте» есть ресторан, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс, джакузи, вертолетная площадка. В политэлитах Чайковского сомневаются, что это яхта Миллера: «Да там бы такая охрана была. Да весь город бы на ушах стоял». URA.RU направило запросы в пресс-службу ПАО «Газпром». В пресс-службах администрации губернатора и администрации Чайковского на момент публикации не ответили на запрос агентства. На яхте есть лифт, ресторан, SPA и вертолетная площадка Фото предоставлено читателем URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители города Чайковский заметили на Речном вокзале пришвартовавшуюся яхту «Штандарт». Они предположили, что это судно принадлежит председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Днем 31 июля в Чайковском пришвартовалась яхта „Штандарт“. Ранее ее видели в Сарапуле. На такой путешествует по рекам Алексей Миллер», — предположили читатели. Визит носит частный характер. Накануне 22 июля Миллера заметили в Кинешме (Ивановская область). По данным местного агентства IN, он гулял там по Волжскому бульвару. На следующий день Миллер побывал в Костроме. Информагентство KO44.RU пишет, что он прошелся по туристическим локациям, побывал в Костромском Кремле. В 2023 году Алексея Миллера видели в Саратове и в Волгограде. Яхта «Штандарт» — частное пассажирское судно VIP-класса с возможностью совершать рейсы как по рекам, так и с выходом в море. Четырехпалубный дизель-электроход предназначен для путешествий по внутренним водным путям. Длина — 95 м, ширина—- 13,8 м. Судно приписано к Санкт-Петербургу. На «Штандарте» есть ресторан, спортивно-оздоровительный и SPA-комплекс, джакузи, вертолетная площадка. В политэлитах Чайковского сомневаются, что это яхта Миллера: «Да там бы такая охрана была. Да весь город бы на ушах стоял». URA.RU направило запросы в пресс-службу ПАО «Газпром». В пресс-службах администрации губернатора и администрации Чайковского на момент публикации не ответили на запрос агентства.