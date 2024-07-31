В Копейске (Челябинская область) сотрудник ГУ МЧС Радик Бадретдинов спас девушку, которая стояла открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. По пожарной лестнице он полез к ней на выручку, но она оступилась и полетела вниз. Спасатель успел подхватить ее.
«Я даже смотреть на это не хочу. Ой, какой ужас! Мамочки…. Она просто улетала», — комментирую очевидцы произошедшего на видео, опубликованном в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
Бадретдинов рисковал сорваться с лестницы вместе с женщиной. Но смог удержать и себя, и ее. Пострадавшая отделалась испугом и ссадинами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!