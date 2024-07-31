31 июля 2024

В Копейске пожарный спас женщину, упавшую с шестого этажа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные Спасатели Архив Челябинск, мчс, вышка, подъемник, огонь, лестница
Для спасения девушки спасатели развернули пожарную лестницу (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область) сотрудник ГУ МЧС Радик Бадретдинов спас девушку, которая стояла открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. По пожарной лестнице он полез к ней на выручку, но она оступилась и полетела вниз. Спасатель успел подхватить ее.

«Я даже смотреть на это не хочу. Ой, какой ужас! Мамочки…. Она просто улетала», — комментирую очевидцы произошедшего на видео, опубликованном в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

Бадретдинов рисковал сорваться с лестницы вместе с женщиной. Но смог удержать и себя, и ее. Пострадавшая отделалась испугом и ссадинами.

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В Копейске (Челябинская область) сотрудник ГУ МЧС Радик Бадретдинов спас девушку, которая стояла открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. По пожарной лестнице он полез к ней на выручку, но она оступилась и полетела вниз. Спасатель успел подхватить ее. «Я даже смотреть на это не хочу. Ой, какой ужас! Мамочки…. Она просто улетала», — комментирую очевидцы произошедшего на видео, опубликованном в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Бадретдинов рисковал сорваться с лестницы вместе с женщиной. Но смог удержать и себя, и ее. Пострадавшая отделалась испугом и ссадинами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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