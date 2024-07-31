В Копейске пожарный спас женщину, упавшую с шестого этажа. Видео

01 августа 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Для спасения девушки спасатели развернули пожарную лестницу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске (Челябинская область) сотрудник ГУ МЧС Радик Бадретдинов спас девушку, которая стояла открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. По пожарной лестнице он полез к ней на выручку, но она оступилась и полетела вниз. Спасатель успел подхватить ее. «Я даже смотреть на это не хочу. Ой, какой ужас! Мамочки…. Она просто улетала», — комментирую очевидцы произошедшего на видео, опубликованном в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Бадретдинов рисковал сорваться с лестницы вместе с женщиной. Но смог удержать и себя, и ее. Пострадавшая отделалась испугом и ссадинами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске (Челябинская область) сотрудник ГУ МЧС Радик Бадретдинов спас девушку, которая стояла открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже. По пожарной лестнице он полез к ней на выручку, но она оступилась и полетела вниз. Спасатель успел подхватить ее. «Я даже смотреть на это не хочу. Ой, какой ужас! Мамочки…. Она просто улетала», — комментирую очевидцы произошедшего на видео, опубликованном в telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Бадретдинов рисковал сорваться с лестницы вместе с женщиной. Но смог удержать и себя, и ее. Пострадавшая отделалась испугом и ссадинами.