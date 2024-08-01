В Нижнем Тагиле рухнула часть дома. Фото

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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, прилет, разрушенный дом, обвал, руины, разрушения, белгород
ЧП произошло на Сибирской, 81 (архивное фото) Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU сообщил читатель.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Корреспондент обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

ЧП произошло на ул. Сибирской
ЧП произошло на ул. Сибирской
Фото:

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В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU сообщил читатель. По предварительным данным, есть пострадавшие. Корреспондент обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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