ЧП произошло на Сибирской, 81 (архивное фото)
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
В Нижнем Тагиле рухнула часть дома на ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU сообщил читатель.
По предварительным данным, есть пострадавшие. Корреспондент обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
ЧП произошло на ул. Сибирской
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