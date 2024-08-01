Очевидцы сняли на видео обрушившийся в Нижнем Тагиле дом

01 августа 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Так выглядит место ЧП Фото: читатель URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Очевидцы сняли на видео дом, который обрушился в Нижнем Тагиле. Страшными кадрами с URA.RU поделились читатели.



На них видно, что пятиэтажка полностью лишилась части с одного угла. Обрушение произошло вместе с балконами. По обломкам ходят растерянные люди. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Как сообщалось, ЧП произошло на улице Сибирская, 81. В свердловском управлении МЧС пока не прокомментировали происшествие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очевидцы сняли на видео дом, который обрушился в Нижнем Тагиле. Страшными кадрами с URA.RU поделились читатели. На них видно, что пятиэтажка полностью лишилась части с одного угла. Обрушение произошло вместе с балконами. По обломкам ходят растерянные люди. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Как сообщалось, ЧП произошло на улице Сибирская, 81. В свердловском управлении МЧС пока не прокомментировали происшествие.