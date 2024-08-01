Очевидцы сняли на видео обрушившийся в Нижнем Тагиле дом

Так выглядит место ЧП
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Очевидцы сняли на видео дом, который обрушился в Нижнем Тагиле. Страшными кадрами с URA.RU поделились читатели.
На них видно, что пятиэтажка полностью лишилась части с одного угла. Обрушение произошло вместе с балконами. По обломкам ходят растерянные люди. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.
Как сообщалось, ЧП произошло на улице Сибирская, 81. В свердловском управлении МЧС пока не прокомментировали происшествие.
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