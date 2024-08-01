Очевидцы сняли на видео обрушившийся в Нижнем Тагиле дом

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© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Очевидцы сняли на видео дом, который обрушился в Нижнем Тагиле. Страшными кадрами с URA.RU поделились читатели.

На них видно, что пятиэтажка полностью лишилась части с одного угла. Обрушение произошло вместе с балконами. По обломкам ходят растерянные люди. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Как сообщалось, ЧП произошло на улице Сибирская, 81. В свердловском управлении МЧС пока не прокомментировали происшествие.

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Очевидцы сняли на видео дом, который обрушился в Нижнем Тагиле. Страшными кадрами с URA.RU поделились читатели. На них видно, что пятиэтажка полностью лишилась части с одного угла. Обрушение произошло вместе с балконами. По обломкам ходят растерянные люди. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет. Как сообщалось, ЧП произошло на улице Сибирская, 81. В свердловском управлении МЧС пока не прокомментировали происшествие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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