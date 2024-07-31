Общество Алексей Миллер прибыл в Пермь на своей яхте. Фото, видео 01 августа 2024 в 12:57 Размер текста - 17 + Яхта пришвартована на Перми-1 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Пермь на своей яхте «Штандарт». Как передает корреспондент URA.RU, яхта пришвартована на Перми-1. «Яхта остановилась возле речного вокзала Пермь-1. Кортеж из автомобилей отъехал от яхты и умчался в неизвестном направлении. Самого Миллера пока не видно. Подойти близко невозможно — вход огорожен и возле него дежурит охранник», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее яхту, на которой путешествует глава «Газпрома» заметили в Чайковском. Источники агентства полагают, что там судно останавливалось на дозаправку. Отмечается, что визит Миллера носит частный характер. Перед тем, как посетить Пермский край, его видели в Сарапуле, Костроме и Ивановской области. Яхта на Перми-1 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У входа дежурит сотрудник охраны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Пермь на своей яхте «Штандарт». Как передает корреспондент URA.RU, яхта пришвартована на Перми-1. «Яхта остановилась возле речного вокзала Пермь-1. Кортеж из автомобилей отъехал от яхты и умчался в неизвестном направлении. Самого Миллера пока не видно. Подойти близко невозможно — вход огорожен и возле него дежурит охранник», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее яхту, на которой путешествует глава «Газпрома» заметили в Чайковском. Источники агентства полагают, что там судно останавливалось на дозаправку. Отмечается, что визит Миллера носит частный характер. Перед тем, как посетить Пермский край, его видели в Сарапуле, Костроме и Ивановской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям