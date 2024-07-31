Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Пермь на своей яхте «Штандарт». Как передает корреспондент URA.RU, яхта пришвартована на Перми-1.
«Яхта остановилась возле речного вокзала Пермь-1. Кортеж из автомобилей отъехал от яхты и умчался в неизвестном направлении. Самого Миллера пока не видно. Подойти близко невозможно — вход огорожен и возле него дежурит охранник», — уточнил корреспондент URA.RU.
Ранее яхту, на которой путешествует глава «Газпрома» заметили в Чайковском. Источники агентства полагают, что там судно останавливалось на дозаправку. Отмечается, что визит Миллера носит частный характер. Перед тем, как посетить Пермский край, его видели в Сарапуле, Костроме и Ивановской области.
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Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер прибыл в Пермь на своей яхте «Штандарт». Как передает корреспондент URA.RU, яхта пришвартована на Перми-1. «Яхта остановилась возле речного вокзала Пермь-1. Кортеж из автомобилей отъехал от яхты и умчался в неизвестном направлении. Самого Миллера пока не видно. Подойти близко невозможно — вход огорожен и возле него дежурит охранник», — уточнил корреспондент URA.RU. Ранее яхту, на которой путешествует глава «Газпрома» заметили в Чайковском. Источники агентства полагают, что там судно останавливалось на дозаправку. Отмечается, что визит Миллера носит частный характер. Перед тем, как посетить Пермский край, его видели в Сарапуле, Костроме и Ивановской области.