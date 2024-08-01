Обрушению предшествовал взрыв
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
В МЧС России заявляют, что информации о пострадавших пока нет. По неофициальным данным, пострадали пять человек, из них двое — дети. Поиски еще двоих человек продолжаются. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
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