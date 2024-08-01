Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Видео

01 августа 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Обрушению предшествовал взрыв Фото: читатель URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Об этом URA.RU рассказал очевидец. В МЧС России заявляют, что информации о пострадавших пока нет. По неофициальным данным, пострадали пять человек, из них двое — дети. Поиски еще двоих человек продолжаются. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Об этом URA.RU рассказал очевидец. В МЧС России заявляют, что информации о пострадавших пока нет. По неофициальным данным, пострадали пять человек, из них двое — дети. Поиски еще двоих человек продолжаются. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.