Под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушению предшествовал взрыв
Обрушению предшествовал взрыв Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

В МЧС России заявляют, что информации о пострадавших пока нет. По неофициальным данным, пострадали пять человек, из них двое — дети. Поиски еще двоих человек продолжаются. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под завалами обрушившейся пятиэтажки в Нижнем Тагиле слышны крики. Об этом URA.RU рассказал очевидец. В МЧС России заявляют, что информации о пострадавших пока нет. По неофициальным данным, пострадали пять человек, из них двое — дети. Поиски еще двоих человек продолжаются. Агентство следит за ситуацией в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...