31 июля 2024

Аренда или ипотека: какой жилье курганцам легче приобрети

В Курганской области вырос спрос на аренду жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы предпочитают аренду ипотеке
Курганцы предпочитают аренду ипотеке Фото:

В Кургане выросла стоимость аренды квартиры. Показатель увеличивался почти на 13%. Корреспондент URA.RU поговорила с руководителей Центра ипотеки и недвижимости «Резиденция» Станиславом Тястовым, чтобы понять, почему аренда дорожает и как выгоднее купить квартиру в Кургане.

Эксперт рассказывает, что подход конца лета традиционно сопровождается ростом

стоимости аренды жилья в Кургане. «Студенты, возвращающиеся из районных центров

и деревень для продолжения учебы, создают повышенный спрос

на арендное жилье. Этот ежегодный сезонный фактор приводит к быстрому

сокращению предложений и, как следствие, к увеличению арендных ставок», — пояснил URA.RU Тястов. 

Сложности с приобретением собственного жилья непосредственно

влияют на рынок аренды. Когда покупка квартиры становится финансово

недостижимой целью, все больше людей обращаются к аренде. Это приводит к

повышению спроса и, как следствие, к увеличению цен на аренду. Тястов уточнил, что в текущих экономических условиях многие семьи предпочитают

аренду ипотеке. Например, для молодой семьи ежемесячный платеж по ипотеке может

оказаться в два раза выше стоимости аренды. Это заставляет их отказаться от

покупки жилья в пользу аренды.

На вопрос о том, выгоднее ли ипотека, чем аренда, эксперт привел пример. «Рассмотрим две квартиры в одном доме: одна сдается в аренду,

другая продается. Аренда обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, тогда как покупка

с использованием ипотечных средств потребует первоначального взноса в 750 тысяч

рублей, а затем — ежемесячных выплат около 50 тысяч рублей на протяжении 30

лет. При этом общая переплата по процентам достигнет 14 миллионов рублей», — делится Станислав. 

Убранная часть льготных программ по новостройкам и растущие

ставки по ипотеке заставляют людей отказываться от покупки жилья и

переориентироваться на аренду. Таким образом, чем сложнее становится доступ к

собственному жилью, тем активнее растет спрос на арендное, что неизбежно

приводит к повышению цен.

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В Кургане выросла стоимость аренды квартиры. Показатель увеличивался почти на 13%. Корреспондент URA.RU поговорила с руководителей Центра ипотеки и недвижимости «Резиденция» Станиславом Тястовым, чтобы понять, почему аренда дорожает и как выгоднее купить квартиру в Кургане. Эксперт рассказывает, что подход конца лета традиционно сопровождается ростом стоимости аренды жилья в Кургане. «Студенты, возвращающиеся из районных центров и деревень для продолжения учебы, создают повышенный спрос на арендное жилье. Этот ежегодный сезонный фактор приводит к быстрому сокращению предложений и, как следствие, к увеличению арендных ставок», — пояснил URA.RU Тястов.  Сложности с приобретением собственного жилья непосредственно влияют на рынок аренды. Когда покупка квартиры становится финансово недостижимой целью, все больше людей обращаются к аренде. Это приводит к повышению спроса и, как следствие, к увеличению цен на аренду. Тястов уточнил, что в текущих экономических условиях многие семьи предпочитают аренду ипотеке. Например, для молодой семьи ежемесячный платеж по ипотеке может оказаться в два раза выше стоимости аренды. Это заставляет их отказаться от покупки жилья в пользу аренды. На вопрос о том, выгоднее ли ипотека, чем аренда, эксперт привел пример. «Рассмотрим две квартиры в одном доме: одна сдается в аренду, другая продается. Аренда обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, тогда как покупка с использованием ипотечных средств потребует первоначального взноса в 750 тысяч рублей, а затем — ежемесячных выплат около 50 тысяч рублей на протяжении 30 лет. При этом общая переплата по процентам достигнет 14 миллионов рублей», — делится Станислав.  Убранная часть льготных программ по новостройкам и растущие ставки по ипотеке заставляют людей отказываться от покупки жилья и переориентироваться на аренду. Таким образом, чем сложнее становится доступ к собственному жилью, тем активнее растет спрос на арендное, что неизбежно приводит к повышению цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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