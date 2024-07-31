Аренда или ипотека: какой жилье курганцам легче приобрети

В Кургане выросла стоимость аренды квартиры. Показатель увеличивался почти на 13%. Корреспондент URA.RU поговорила с руководителей Центра ипотеки и недвижимости «Резиденция» Станиславом Тястовым, чтобы понять, почему аренда дорожает и как выгоднее купить квартиру в Кургане.
Эксперт рассказывает, что подход конца лета традиционно сопровождается ростом
стоимости аренды жилья в Кургане. «Студенты, возвращающиеся из районных центров
и деревень для продолжения учебы, создают повышенный спрос
на арендное жилье. Этот ежегодный сезонный фактор приводит к быстрому
сокращению предложений и, как следствие, к увеличению арендных ставок», — пояснил URA.RU Тястов.
Сложности с приобретением собственного жилья непосредственно
влияют на рынок аренды. Когда покупка квартиры становится финансово
недостижимой целью, все больше людей обращаются к аренде. Это приводит к
повышению спроса и, как следствие, к увеличению цен на аренду. Тястов уточнил, что в текущих экономических условиях многие семьи предпочитают
аренду ипотеке. Например, для молодой семьи ежемесячный платеж по ипотеке может
оказаться в два раза выше стоимости аренды. Это заставляет их отказаться от
покупки жилья в пользу аренды.
На вопрос о том, выгоднее ли ипотека, чем аренда, эксперт привел пример. «Рассмотрим две квартиры в одном доме: одна сдается в аренду,
другая продается. Аренда обойдется в 30 тысяч рублей в месяц, тогда как покупка
с использованием ипотечных средств потребует первоначального взноса в 750 тысяч
рублей, а затем — ежемесячных выплат около 50 тысяч рублей на протяжении 30
лет. При этом общая переплата по процентам достигнет 14 миллионов рублей», — делится Станислав.
Убранная часть льготных программ по новостройкам и растущие
ставки по ипотеке заставляют людей отказываться от покупки жилья и
переориентироваться на аренду. Таким образом, чем сложнее становится доступ к
собственному жилью, тем активнее растет спрос на арендное, что неизбежно
приводит к повышению цен.
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