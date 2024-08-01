Общество В Кремле заявили URA.RU о приглашении представителей ЮНЕСКО в Херсонес Таврический Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в Севастополь и восхититься Херсонесом 01 августа 2024 в 14:28 Размер текста - 17 + В Кремле пригласили представителей ЮНЕСКО в Севастополь и восхититься Херсонесом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в Херсонес Таврический, чтобы они могли убедиться, каким красивым стал этот объект культуры. Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU по поводу требований Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение. «Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в Херсонес Таврических и восхититься, каким он стал», — отметил Песков. Минкульт Украины требует от ЮНЕСКО включить «Херсонес Таврический и его Хора» перечень объектом культурного наследия, находящихся под угрозой. С таким заявлением выступила на 46 заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели представитель Киева Анастасия Бондарь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в Херсонес Таврический, чтобы они могли убедиться, каким красивым стал этот объект культуры. Об этом Песков заявил, отвечая на вопрос URA.RU по поводу требований Украины признать Херсонес объектом культурного наследия, которому угрожает разрушение. «Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в Херсонес Таврических и восхититься, каким он стал», — отметил Песков. Минкульт Украины требует от ЮНЕСКО включить «Херсонес Таврический и его Хора» перечень объектом культурного наследия, находящихся под угрозой. С таким заявлением выступила на 46 заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели представитель Киева Анастасия Бондарь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям