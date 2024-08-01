Токио намерен получить разрешение на поездки японцев на Курилы

Власти Японии планируют получить разрешение от РФ на возобновление поездок своих жителей на юг Курильских островов. Такое заявление сделал генсек японского кабмина Есимаса Хаяси. Он отметил, что важность поездки заключается в посещении могил японских предков.
«В нас сильно стремление ответить чаяниям бывших жителей [южной части Курил], и мы продолжим добиваться от российской стороны возобновления поездок [на эти территории], в особенности с целью посещения захоронений», — отметил Есимаса Хаяси во время пресс-конференции правительства. Трансляция
Отмечается, что вопрос о принадлежности южной части архипелага введется с середины 20 века. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов к РФ. Однако российский лидер Владимир Путин сообщал, что сейчас нет условий, чтобы продолжать мирные переговоры с Японией по Курилам, так как Токио помогает украинской стороне на СВО. Позиция России заключается в том, что острова вошли в ее состав после Второй мировой войны, и их суверенитет не подлежит сомнению.
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