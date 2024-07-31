Жительница Ямала едва не испортила настроение коллегам, купив торт с плесенью. Фото

В Надыме покупательнице продали торт с пятнами плесени

01 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Угощение для коллег пришлось вернуть в магазин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях. «Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK. Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе. В коржах торта видно пятна плесени. «Злой и добрый надымчанин, VK . Жительнице Надыма не повезло с тортом «Сметанковый» «Злой и добрый надымчанин», VK . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях. «Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK. Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе.