31 июля 2024

Жительница Ямала едва не испортила настроение коллегам, купив торт с плесенью. Фото

В Надыме покупательнице продали торт с пятнами плесени
© Служба новостей «URA.RU»
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День рождения ESTORY в Гринвиче. Екатеринбург, торт, кухня, кусок торта, estory, резка торта
Угощение для коллег пришлось вернуть в магазин Фото:

В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях.

«Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK.

Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе.

В коржах торта видно пятна плесени.
В коржах торта видно пятна плесени.
Жительнице Надыма не повезло с тортом «Сметанковый»
Жительнице Надыма не повезло с тортом «Сметанковый»

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В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях. «Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK. Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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