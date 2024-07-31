В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях.
«Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK.
Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе.
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В Надыме (ЯНАО) покупательнице продали торт «Сметанный» с пятнами плесени в коржах. Северянка хотела угостить коллег, но пришлось вернуть покупку в магазин. Об этом жительница Ямала сообщает в соцсетях. «Вот такой тортик купила вчера в Монетке на улице Комсомольская 5. Что называется, цветет плесенью. Долго нам будут такие отходы продавать??? Хотела угостить коллег на работе, хорошо, сама увидела, очень неприятно, сегодня понесу обратно», — пишет жительница Ямала в группе «Злой и добрый надымчанин» в сети VK. Агентство URA.RU подготовило запрос в магазин «Монетка». Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине ритейла «Светофор» жительница Надыма (ЯНАО) купила куриную грудку. Она оказалась с проколами в рыхлом и оттаявшем мясе.