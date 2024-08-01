Под завалами в доме в Нижнем Тагиле остаются две девочки и мальчик

Спасатели готовятся к минуте тишины, чтобы услышать крики людей под завалами
новость из сюжетаВ Нижнем Тагиле обрушился жилой дом
Под завалами в обрушившемся доме в Нижнем Тагиле остаются две девочки и один мальчик. Об этом URA.RU рассказала жительница здания.
«Там Анечка с третьего этажа, у нее еще была дома одна девочка. И еще семилетний мальчик поднимался по лестнице, когда рухнул подъезд», — объяснила она.
Сейчас на месте ЧП брошены все силы МЧС и полиции. На поверхность из-под завалов удалось достать несколько человек, из них мать с младенцем. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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