Общество Скончался воспитанник пермского «Молота» Дмитрий Филимонов 01 августа 2024 в 13:59 Размер текста - 17 + Дмитрий Филимонов был воспитанником пермского «Молота» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Филимонов. Он был воспитанником пермского клуба «Молот». «На 52-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Филимонов. О причинах смерти узнаем позже, пока занимаемся организацией похорон. Планируется, что прощание с хоккеистом состоится в понедельник», — пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Молота» Александра Гулявцева. Филимонов Является воспитанником пермского хоккейного клуба «Молот». Он играл за «Динамо» на позиции защитника. Также входил в сборную команду СССР, за которую выступал на Кубке Канады в 1991 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Филимонов. Он был воспитанником пермского клуба «Молот». «На 52-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Филимонов. О причинах смерти узнаем позже, пока занимаемся организацией похорон. Планируется, что прощание с хоккеистом состоится в понедельник», — пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Молота» Александра Гулявцева. Филимонов Является воспитанником пермского хоккейного клуба «Молот». Он играл за «Динамо» на позиции защитника. Также входил в сборную команду СССР, за которую выступал на Кубке Канады в 1991 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям