Скончался воспитанник пермского «Молота» Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов был воспитанником пермского «Молота»
Скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Филимонов. Он был воспитанником пермского клуба «Молот».
«На 52-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Филимонов. О причинах смерти узнаем позже, пока занимаемся организацией похорон. Планируется, что прощание с хоккеистом состоится в понедельник», — пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Молота» Александра Гулявцева.
Филимонов Является воспитанником пермского хоккейного клуба «Молот». Он играл за «Динамо» на позиции защитника. Также входил в сборную команду СССР, за которую выступал на Кубке Канады в 1991 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!