31 июля 2024

Скончался воспитанник пермского «Молота» Дмитрий Филимонов

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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , черлидинг, группа поддержки молот, флаг хк молот
Дмитрий Филимонов был воспитанником пермского «Молота» Фото:

Скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Филимонов. Он был воспитанником пермского клуба «Молот».

«На 52-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Филимонов. О причинах смерти узнаем позже, пока занимаемся организацией похорон. Планируется, что прощание с хоккеистом состоится в понедельник», — пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Молота» Александра Гулявцева.

Филимонов Является воспитанником пермского хоккейного клуба «Молот». Он играл за «Динамо» на позиции защитника. Также входил в сборную команду СССР, за которую выступал на Кубке Канады в 1991 году.

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Скоропостижно скончался хоккеист Дмитрий Филимонов. Он был воспитанником пермского клуба «Молот». «На 52-м году жизни скоропостижно скончался Дмитрий Филимонов. О причинах смерти узнаем позже, пока занимаемся организацией похорон. Планируется, что прощание с хоккеистом состоится в понедельник», — пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Молота» Александра Гулявцева. Филимонов Является воспитанником пермского хоккейного клуба «Молот». Он играл за «Динамо» на позиции защитника. Также входил в сборную команду СССР, за которую выступал на Кубке Канады в 1991 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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