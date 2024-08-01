Выведенный в Челябинске новый сорт пшеницы стал достижением РФ

Климат южных районов региона способствует выращиванию твердых сортов пшеницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выведенный в Челябинске новый сорт твердой пшеницы «Лариса янтарная» внесли в реестр селекционных достижений России. Как 1 августа сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, в перечне содержится 58 сортов твердой яровой пшеницы, созданных российскими селекционерами.

«В 2023 году сорт твердой пшеницы „Лариса янтарная“, созданный челябинским институтом, был включен в реестр селекционных достижений России. Из перечня сортов в Челябинской области рекомендовано к выращиванию 22 сорта с высокой засухоустойчивостью. Самые популярные для посева сорта культуры у аграриев стали „Марина“, безенчукские сорта, „Жемчужина Сибири“, „Рустикано“», — пояснили в аграрном ведомстве.

Селекцией и первичным семеноводством зерновых культур занимается Челябинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Его специалисты вместе с представителями сельхозпредприятий региона обсудили перспективы культивирования и рынка твердой пшеницы, которая активно используется в производстве макаронных изделий, на семинаре в Брединском районе. Мероприятие провели минсельхоз и компания «Агролига».

Южные районы области благоприятны для выращивания твердой пшеницы благодаря умеренной влажности и достаточному количеству солнечных дней. Регион занимает второе место в России по объему сбора твердой пшеницы после Оренбургской области. Площадь посева этой культуры увеличилась с 148 тысяч гектаров в 2020 году до 243 тысяч гектаров в 2023 году, а валовой сбор достиг 360 тысяч тонн. В 2024 году 28% площадей под посевами пшеницы заняли твердые сорта.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Евгений Литвинов отметил, что выращенная на Южном Урале твердая пшеница отличается высоким качеством и используется местными производителями макаронных изделий, включая крупные компании. Челябинская область заняла второе место в стране по производству макарон.

Правительство региона предоставило повышенную господдержку фермерам, выращивающим твердую пшеницу. Среди мер предусмотрели выдачу субсидий на приобретение семян и минеральных удобрений. Размер первой выплаты установлен в одну тысячу рублей на гектар посевной площади, второй — 70% от затрат. Поддержка по семенам твердой пшеницы превысила аналогичную, связанную с семенами других зерновых и зернобобовых культур, на 55%.