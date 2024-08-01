Песков порекомендовал россиянам самим выбрать VPN из-за сбоев YouTube

Песков заявил, что граждане РФ должны сами выбирать подходящий VPN из-за замедления YouTube
Пользователи YouTube из-за замедления его работы и сбоев должны сами выбрать подходящий под их запросы сервис VPN. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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«[Россияне] должны сами выбрать [VPN]. Много предложений на этот счет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев.
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