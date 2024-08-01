Общество Песков порекомендовал россиянам самим выбрать VPN из-за сбоев YouTube 01 августа 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + Песков заявил, что граждане РФ должны сами выбирать подходящий VPN из-за замедления YouTube Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пользователи YouTube из-за замедления его работы и сбоев должны сами выбрать подходящий под их запросы сервис VPN. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Новость по теме Почему YouTube плохо работает в России и как это решить «[Россияне] должны сами выбрать [VPN]. Много предложений на этот счет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пользователи YouTube из-за замедления его работы и сбоев должны сами выбрать подходящий под их запросы сервис VPN. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Россияне] должны сами выбрать [VPN]. Много предложений на этот счет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям