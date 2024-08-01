Песков порекомендовал россиянам самим выбрать VPN из-за сбоев YouTube

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что граждане РФ должны сами выбирать подходящий VPN из-за замедления YouTube Фото:

Пользователи YouTube из-за замедления его работы и сбоев должны сами выбрать подходящий под их запросы сервис VPN. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«[Россияне] должны сами выбрать [VPN]. Много предложений на этот счет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев.

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Пользователи YouTube из-за замедления его работы и сбоев должны сами выбрать подходящий под их запросы сервис VPN. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «[Россияне] должны сами выбрать [VPN]. Много предложений на этот счет», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что YouTube с телефона работает без перебоев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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