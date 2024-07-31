Пермский завод создаст на набережной общественные пространства

«Мотовилихинские заводы» намерены выделить участок на набережной в Перми под организацию общественных пространств. Их площадь составит 3 га. Такие планы были озвучены на заседании правительства Пермского края.
«Здания завода, которые расположены на набережной планируется снести, а на их месте возвести корпуса спорткомплекса и помещения для обучения новых работников. Также в планах предприятия на этом месте разместить „техносквер“», — озвучили на заседании представители «Мотовилихинских заводов».
Отдельно было отмечено, что для реализации этого проекта уже было проведено несколько встреч. На данном этапе есть около пяти различных вариантов развития участка предприятия. Очистка территории запланирована на 2024—2025 год.
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«Мотовилихинские заводы» намерены выделить участок на набережной в Перми под организацию общественных пространств. Их площадь составит 3 га. Такие планы были озвучены на заседании правительства Пермского края. «Здания завода, которые расположены на набережной планируется снести, а на их месте возвести корпуса спорткомплекса и помещения для обучения новых работников. Также в планах предприятия на этом месте разместить „техносквер“», — озвучили на заседании представители «Мотовилихинских заводов». Отдельно было отмечено, что для реализации этого проекта уже было проведено несколько встреч. На данном этапе есть около пяти различных вариантов развития участка предприятия. Очистка территории запланирована на 2024—2025 год.