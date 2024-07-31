Общество Пермский завод создаст на набережной общественные пространства 01 августа 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + «Мотовилихинские заводы» создадут общественные пространства на части предприятия, расположенной на набережной Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Мотовилихинские заводы» намерены выделить участок на набережной в Перми под организацию общественных пространств. Их площадь составит 3 га. Такие планы были озвучены на заседании правительства Пермского края. «Здания завода, которые расположены на набережной планируется снести, а на их месте возвести корпуса спорткомплекса и помещения для обучения новых работников. Также в планах предприятия на этом месте разместить „техносквер“», — озвучили на заседании представители «Мотовилихинских заводов». Отдельно было отмечено, что для реализации этого проекта уже было проведено несколько встреч. На данном этапе есть около пяти различных вариантов развития участка предприятия. Очистка территории запланирована на 2024—2025 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Мотовилихинские заводы» намерены выделить участок на набережной в Перми под организацию общественных пространств. Их площадь составит 3 га. Такие планы были озвучены на заседании правительства Пермского края. «Здания завода, которые расположены на набережной планируется снести, а на их месте возвести корпуса спорткомплекса и помещения для обучения новых работников. Также в планах предприятия на этом месте разместить „техносквер“», — озвучили на заседании представители «Мотовилихинских заводов». Отдельно было отмечено, что для реализации этого проекта уже было проведено несколько встреч. На данном этапе есть около пяти различных вариантов развития участка предприятия. Очистка территории запланирована на 2024—2025 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям