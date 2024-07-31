Аналитики оценили рост цен на загородные дома в ХМАО из-за новой ипотеки

Внедрение эскроу-счетов в сегмент загородной застройки по обновленной семейной ипотеке не должно повлиять на стоимость частных домов в ХМАО, прогнозируют в разговоре с URA.RU эксперты СРО «ОПУС» из Нижневартовска. По новым правилам льготной программы эскроу-счета являются обязательным условиям сделки.
«Что касается удорожания строительства — тут нет прямой зависимости. Разница между ценой реализации и себестоимостью индивидуальных домов пока в большинстве регионов, скажем так, ощутима. На себестоимость оказывает влияние большое количество факторов. Сейчас коммерческий банковский кредит не крупным компаниям (а именно такие сейчас, как правило, работают на рынке ИЖС) практически не доступен. Поэтому подрядчик будет строить или на деньги заказчика, или „на свои“ без кредита, или через схему с эскроу», — рассуждают строительные эксперты.
По новым правилах семейной ипотеки оплачивать услуги подрядчиков будущие собственники могут лишь через эскроу-счета. Получить эти деньги застройщик может лишь завершив объект. «Тут нет прямых причин вынуждено поднимать цены — спрос и предложение куда более важные факторы», — добавляют собеседники.
Ранее URA.RU рассказывало, что обновленную семейную ипотеку будут выдавать под 6% семьям с ребенком до шести лет. Кроме загородного рынка программа распространяется на многоквартирные новостройки.
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