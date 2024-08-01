Bloomberg: Россия отдала США осужденного за шпионаж Эвана Гершковича

РФ выдала США осужденного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена осужденными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Россия освобождает Эвана Гершковича и Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США», — говорится в материале. Сейчас, по словам издания, бывшие осужденные направляются в пункты назначения за пределами России.
Ранее стало известно о крупном обмене заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан.
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РФ выдала США осужденного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена осужденными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Россия освобождает Эвана Гершковича и Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США», — говорится в материале. Сейчас, по словам издания, бывшие осужденные направляются в пункты назначения за пределами России. Ранее стало известно о крупном обмене заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан.