Bloomberg: Россия отдала США осужденного за шпионаж Эвана Гершковича

01 августа 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Россия обменяла осужденного журналиста Эвана Гершковича на Артема и Анну Дульцевых, осужденных за шпионаж Фото: Илья Московец © URA.RU РФ выдала США осужденного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена осужденными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.



«Россия освобождает Эвана Гершковича и Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США», — говорится в материале . Сейчас, по словам издания, бывшие осужденные направляются в пункты назначения за пределами России. Новость по теме РФ, Беларусь и Словения проведут масштабный обмен заключенными с Западом: имена и что о них известно Ранее стало известно о крупном обмене заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

РФ выдала США осужденного за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в рамках обмена осужденными. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. «Россия освобождает Эвана Гершковича и Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США», — говорится в материале. Сейчас, по словам издания, бывшие осужденные направляются в пункты назначения за пределами России. Ранее стало известно о крупном обмене заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан.