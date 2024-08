РФ, Беларусь и Словения проведут масштабный обмен заключенными с Западом: имена и что о них известно

Россия, Беларусь, Словения и Запад готовят масштабный обмен пленными

Россия, Беларусь, Словения и Запад обменяются пленными Гершковичем, Кригером, Дульцевыми и Красиковым Фото: Сергей Русанов © URA.RU Партнер американского телеканала CNN в Словении N1 сообщил, что в ближайшее время может состояться крупный обмен заключенными между Западом, Белоруссией и Россией. Среди тех, кто попадает на обмен, есть обвиненные в шпионаже Артем и Анна Дульцевы, офицер ФСБ Вадим Красиков, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, обвиненный в терроризме Рико Кригер и экс-морпех США Пол Уилан. Кто те люди, которыми хотят обменяться страны — рассказывает URA.RU. Артем и Анна Дульцевы Из Словении обмену подлежат двое граждан России, Артема и Анны Дульцевых, которых обвиняют в шпионаже. Супруги были арестованы в декабре 2022 года и приговорены к 1,7 года лишения свободы. Они выдавали себя за граждан Аргентины и прибыли в страну под именами Людвиг Гиш и Мария Майер-Муньос. Однако словенское разведывательное агентство установило их настоящие места рождения: Артем Дульцев был уроженцем Башкирии и считается «элитным офицером службы внешней разведки», а его супруга Анна — «более высокопоставленным офицером» из Нижнего Новгорода. Дульцевы вели обычную жизнь в словенском квартале для среднего класса, пользовались автомобилем Kia Ceed и производили впечатление «тихих» и «нормальных» соседей. Они владели компаниями в сфере IT и искусства, что, по мнению специалистов, могло служить прикрытием для разведывательной деятельности. После того как словенские спецслужбы обратили внимание на пару на фоне обострения российско-украинского конфликта, было обнаружено, что Гиш и Майер-Муньос солгали о своем прошлом. Их арестовали в конце 2022 года, а на компьютерах нашли защищенные программы связи с Москвой. Также в доме обнаружили потайное отделение с крупной суммой денег. На данный момент супруги Дульцевы находятся под арестом, их дети переданы приемной семье. Согласно словенскому законодательству, им грозит до восьми лет тюрьмы с возможностью условно-досрочного освобождения через четыре года. Фото: Телеграм Mash / https://t.me/mash/56316 Эван Гершкович Существуют предположения о том, что Россия может вернуть в обмен на Дульцевых американского журналиста Эвана Гершковича. Он родился в 1991 году в семье выходцев из СССР, Эллы Мильман и Михаила Гершковича, которые эмигрировали в США в 1979 году. Воспитанный в Нью-Джерси, он редко общался на русском языке за пределами семьи, хотя периодически посещал родственников на Брайтон-Бич. Гершкович занимался футболом, изучал английский язык и философию в колледже, где также работал ди-джеем на радиостанции. После окончания университета в 2014 году он посвятил себя журналистике, работая в таких изданиях, как New York Times, The Moscow Times (признано иноагентом и нежелательной организацией на территории РФ) и Agence France-Presse, а в 2022 году перешел в The Wall Street Journal. В марте 2023 года Гершкович прибыл в Екатеринбург, где интересовался общественным мнением о ЧВК «Вагнер». После этого он пропал из виду, а ФСБ объявило о его задержании по подозрению в шпионаже. Его обвиняют в сборе информации для ЦРУ об «Уралвагонзаводе». Дело Гершковича было направлено на рассмотрение в Екатеринбургский областной суд. Сам процесс начался 26 июня, разбирательство было закрытым. Журналист был приговорен к 16 годам колонии. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рико Кригер Рико Кригер, гражданин Германии, стал еще одним потенциальным кандидатом для участия в обмене заключенными. Он работал в посольстве США в Берлине и в Красном Кресте перед тем, как отправиться на Украину в качестве наемника. После ухода из Красного Креста он активно искал работу и в конечном итоге присоединился к националистическому формированию «полк имени Кастуся Калиновского». На Украине Кригер занимался диверсионной деятельностью, включая выполнение заданий по фотографированию военных объектов в Беларуси. Его задержали после того, как он оставил рюкзак у платформы на станции Озерище в Минске, что привело к взрыву. Он был задержан в Белоруссии в октябре 2023 года и обвинен в совершении террористического акта на железнодорожных путях. Кригер признался, что выполнял задания СБУ. Минский областной суд в июне 2024 года приговорил Кригера к смертной казни за наемничество и терроризм. Это стало первым случаем смертной казни в Беларуси по таким обвинениям с 1999 года. Приговор вызвал оживленные дискуссии и критику со стороны международного сообщества. Однако вскоре после вынесения приговора он был помилован по решению президента страны Александра Лукашенко. Неоднозначная реакция Германии на арест и приговор своего гражданина также стала предметом обсуждения. Кригер в интервью обвинил немецкое правительство в бездействии, заявив, что за его освобождение борется только его семья. Фото: Rico Krieger / LinkedIn Пол Уилан Пол Уилан родился в Оттаве, Канада, в 1970 году. В начале 1970-х его семья переехала в США, где он и получил американское гражданство. Уилан также обладает гражданством Канады, Ирландии и является подданным Великобритании. Прежде чем оказаться в центре международного скандала, Уилан проходил службу в резерве Корпуса морской пехоты США, занимался административно-хозяйственной деятельностью и даже был осужден военным трибуналом за хищения. После увольнения из вооруженных сил он работал в полиции штата Мичиган и затем перешел на должность руководителя службы безопасности в компании BorgWarner. Пол Уилан демонстрировал интерес к России, изучал русский язык и ездил в страну. В 2006 году он провел две недели в Москве, а также активно общался с россиянами через социальные сети. Его поездка в российскую столицу незадолго до ареста была связана с посещением свадьбы друга. Позже Уилан был арестован в России и признан виновным по статье о шпионаже. ФСБ утверждает, что задержала его «при проведении шпионской акции», и у него были обнаружены материалы, содержащие государственную тайну. Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Вадим Красиков СМИ выдвигают предположения о том, что в рамках обмена Россия планирует добиться освобождения офицера ФСБ Вадима Красикова, который отбывает пожизненное заключение в Германии. Он обвиняется в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в 2019 году. Убийство совершено в парке Тиргартен в Берлине. В России Хангошвили ассоциируют с сепаратистской деятельностью. Он участвовал во второй чеченской войне, в нападении на военных и полицейских в Ингушетии в 2004 году и просил убежища в Германии. Немецкие судьи заявили, что Красиков действовал по указанию российских властей, что привело к серьезному дипломатическому конфликту между Россией и Германией, включая взаимные высылки дипломатов. Красиков и его защита отрицали его вину и даже оспаривали его личность, утверждая, что его данные о рождении были установлены неверно. Кроме того, Кремль через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова отверг обвинения в причастности России к убийству, назвав их «абсолютно беспочвенными». Судебный процесс выявил, что за месяц до убийства Красиков получил поддельный паспорт от российских властей и использовал его для поездки в Берлин, где он застрелил жертву из пистолета с глушителем. После преступления он попытался уничтожить улики, но был задержан благодаря свидетелям и быстрому реагированию полиции.

