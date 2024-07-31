Пермский избирком уволил еще одного чиновника, провалившего выборы президента

Крайизбирком отправил в отставку председателя ТИК №2 Свердловского района Гурея

01 августа 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

ТИК №2 был на предпоследнем месте по явке на выборах президента РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Избирком Пермского края отправил в отставку председателя ТИК №2 Свердловского района Игоря Гурея, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. ТИК №2 показала предпоследний результат в регионе по показателям явки и проценту голосов за Владимира Путина. В мае избирком уволил руководителя комиссии в Косинском округе, где были самые низкие показатели. «Избирательная комиссия Пермского края приняла постановление о прекращении полномочий председателя территориальной избирательной комиссии №2 Свердловского района Перми Игоря Гурея и выводе его из состава комиссии с 10 сентября 2024 года. Кандидатура нового председателя комиссии будет рассмотрена крайизбиркомом в октябре», — говорится в сообщении. Игорь Гурей работает в системе избирательных комиссий с 1993 года. ТИК он возглавлял с 2002 года. Источник URA.RU в политэлитах говорит, что увольнение связано с работой ТИК на выборах президента. Явка составила 70,96%, процент голосов, отданных за Владимира Путина — 82,85% Средняя явка по краю при этом была 80,91%. В мае избирком отправил в отставку председателя ТИК Косинского округа Татьяну Мелехину. В Косе был самый плохой результат по явке. Также ушел в отставку глава Косы Эдуард Засухин и глава Свердловского района Александр Филиппов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избирком Пермского края отправил в отставку председателя ТИК №2 Свердловского района Игоря Гурея, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. ТИК №2 показала предпоследний результат в регионе по показателям явки и проценту голосов за Владимира Путина. В мае избирком уволил руководителя комиссии в Косинском округе, где были самые низкие показатели. «Избирательная комиссия Пермского края приняла постановление о прекращении полномочий председателя территориальной избирательной комиссии №2 Свердловского района Перми Игоря Гурея и выводе его из состава комиссии с 10 сентября 2024 года. Кандидатура нового председателя комиссии будет рассмотрена крайизбиркомом в октябре», — говорится в сообщении. Игорь Гурей работает в системе избирательных комиссий с 1993 года. ТИК он возглавлял с 2002 года. Источник URA.RU в политэлитах говорит, что увольнение связано с работой ТИК на выборах президента. Явка составила 70,96%, процент голосов, отданных за Владимира Путина — 82,85% Средняя явка по краю при этом была 80,91%. В мае избирком отправил в отставку председателя ТИК Косинского округа Татьяну Мелехину. В Косе был самый плохой результат по явке. Также ушел в отставку глава Косы Эдуард Засухин и глава Свердловского района Александр Филиппов.