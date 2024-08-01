Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение Блиновской

01 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Елена Блиновская обвиняется по нескольким статьям УК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Елены Блиновской. Она обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей. «Установлено, что Блиновская… уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей… легализовали свыше 716 млн рублей», — сообщают в telegram-канале прокуратуры Москвы. Помимо этого, обвиняемая использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» для неправомерных переводов денежных средств. В рамках дела на имущество Блиновской и ее близких родственников наложен арест на сумму свыше 650,5 млн рублей. Обвинительное заключение вручено Елене Блиновской, и теперь дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения. В данный момент Блиновская находится под стражей. Ранее Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Дело передали в прокуратуру для направления в суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Елены Блиновской. Она обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей. «Установлено, что Блиновская… уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей… легализовали свыше 716 млн рублей», — сообщают в telegram-канале прокуратуры Москвы. Помимо этого, обвиняемая использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» для неправомерных переводов денежных средств. В рамках дела на имущество Блиновской и ее близких родственников наложен арест на сумму свыше 650,5 млн рублей. Обвинительное заключение вручено Елене Блиновской, и теперь дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения. В данный момент Блиновская находится под стражей. Ранее Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Дело передали в прокуратуру для направления в суд.