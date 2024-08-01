Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение Блиновской

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Мера пресечения Сайриддину Шаропову в Железнодорожном районном суде. Екатеринбург , прокурор в суде
Елена Блиновская обвиняется по нескольким статьям УК РФ Фото:

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Елены Блиновской. Она обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.

«Установлено, что Блиновская… уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей… легализовали свыше 716 млн рублей», — сообщают в telegram-канале прокуратуры Москвы. Помимо этого, обвиняемая использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» для неправомерных переводов денежных средств.

В рамках дела на имущество Блиновской и ее близких родственников наложен арест на сумму свыше 650,5 млн рублей. Обвинительное заключение вручено Елене Блиновской, и теперь дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения. В данный момент Блиновская находится под стражей.

Ранее Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Дело передали в прокуратуру для направления в суд.

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Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении блогера Елены Блиновской. Она обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая уклонение от уплаты налогов, легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей. «Установлено, что Блиновская… уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 млн рублей… легализовали свыше 716 млн рублей», — сообщают в telegram-канале прокуратуры Москвы. Помимо этого, обвиняемая использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» для неправомерных переводов денежных средств. В рамках дела на имущество Блиновской и ее близких родственников наложен арест на сумму свыше 650,5 млн рублей. Обвинительное заключение вручено Елене Блиновской, и теперь дело будет направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения. В данный момент Блиновская находится под стражей. Ранее Следственный комитет завершил уголовное дело в отношении Елены Блиновской. Дело передали в прокуратуру для направления в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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