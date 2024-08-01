Bloomberg: Россия передаст США Кара-Мурзу*, осужденного на 25 лет за фейки

Россия освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом РФ иноагентом), который был осужден за госизмену. В апреле прошлого года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.
«Кремль также освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу в рамках соглашения. <…> 42-летний активист с двойным российско-британским гражданством, 42-летний Кара-Мурза <…> в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и другим обвинениям», — пишет издание Bloomberg. Кара-Мурза также обвинялся в распространении фейков о российской армии.
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Россия освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом РФ иноагентом), который был осужден за госизмену. В апреле прошлого года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. «Кремль также освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу в рамках соглашения. <…> 42-летний активист с двойным российско-британским гражданством, 42-летний Кара-Мурза <…> в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и другим обвинениям», — пишет издание Bloomberg. Кара-Мурза также обвинялся в распространении фейков о российской армии. В апреле 2023 года МИД Великобритании ввел санкции против пяти россиян, причастных к приговору Владимиру Кара-Мурзе. Так, санкции применили против судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ России. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом