Bloomberg: Россия передаст США Кара-Мурзу*, осужденного на 25 лет за фейки

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Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , кара-мурза владимир
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом РФ иноагентом) был осужден за госизмену и распространение фейков о российской армии Фото:

Россия освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом РФ иноагентом), который был осужден за госизмену. В апреле прошлого года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

«Кремль также освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу в рамках соглашения. <…> 42-летний активист с двойным российско-британским гражданством, 42-летний Кара-Мурза <…> в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и другим обвинениям», — пишет издание Bloomberg. Кара-Мурза также обвинялся в распространении фейков о российской армии.

В апреле 2023 года МИД Великобритании ввел санкции против пяти россиян, причастных к приговору Владимиру Кара-Мурзе. Так, санкции применили против судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ России.

*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

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Россия освободит оппозиционера и журналиста Владимира Кара-Мурзу* (признан Минюстом РФ иноагентом), который был осужден за госизмену. В апреле прошлого года он был приговорен к 25 годам лишения свободы. «Кремль также освобождает диссидента Владимира Кара-Мурзу в рамках соглашения. <…> 42-летний активист с двойным российско-британским гражданством, 42-летний Кара-Мурза <…> в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и другим обвинениям», — пишет издание Bloomberg. Кара-Мурза также обвинялся в распространении фейков о российской армии. В апреле 2023 года МИД Великобритании ввел санкции против пяти россиян, причастных к приговору Владимиру Кара-Мурзе. Так, санкции применили против судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ России. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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