Британия отомстила России за приговор Кара-Мурзе*

МИД Великобритании ввел санкции против пяти россиян, причастных к приговору Кара-Мурзе*

21 апреля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против пяти россиян, которые причастны к вынесению приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в России). Ранее он был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Сегодня Соединенное Королевство применяет санкции в отношении Елены Ленской — судьи, санкционировавшей арест Владимира Кара-Мурзы, а также Дениса Колесникова и Андрея Задачина — следователей, участвовавших в аресте Кара-Мурзы», — говорится в заявлении британского МИД. Также сообщается, что ограничения наложены на сотрудников Федеральной службы безопасности РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева, которые якобы осуществляли слежку за Кара-Мурзой. Уголовное дело на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено за распространение фейков и дискредитацию армии России, а также по статье о государственной измене. Сообщалось, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал помощь ряду организаций, направленную против безопасности России, дополняет RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом