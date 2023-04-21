Британия отомстила России за приговор Кара-Мурзе*

МИД Великобритании ввел санкции против пяти россиян, причастных к приговору Кара-Мурзе*
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Марш Немцова. Москва, кара-мурза владимир
Британия ввела санкции против судьи Елены Ленской, вынесшей приговор Кара-Мурзе (на фото) Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против пяти россиян, которые причастны к вынесению приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в России). Ранее он был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Сегодня Соединенное Королевство применяет санкции в отношении Елены Ленской — судьи, санкционировавшей арест Владимира Кара-Мурзы, а также Дениса Колесникова и Андрея Задачина — следователей, участвовавших в аресте Кара-Мурзы», — говорится в заявлении британского МИД. Также сообщается, что ограничения наложены на сотрудников Федеральной службы безопасности РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева, которые якобы осуществляли слежку за Кара-Мурзой.

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Уголовное дело на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено за распространение фейков и дискредитацию армии России, а также по статье о государственной измене. Сообщалось, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал помощь ряду организаций, направленную против безопасности России, дополняет RT.

*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

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Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции против пяти россиян, которые причастны к вынесению приговора оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в России). Ранее он был приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Сегодня Соединенное Королевство применяет санкции в отношении Елены Ленской — судьи, санкционировавшей арест Владимира Кара-Мурзы, а также Дениса Колесникова и Андрея Задачина — следователей, участвовавших в аресте Кара-Мурзы», — говорится в заявлении британского МИД. Также сообщается, что ограничения наложены на сотрудников Федеральной службы безопасности РФ Александра Самофала и Константина Кудрявцева, которые якобы осуществляли слежку за Кара-Мурзой. Уголовное дело на Владимира Кара-Мурзу было возбуждено за распространение фейков и дискредитацию армии России, а также по статье о государственной измене. Сообщалось, что на протяжении многих лет Кара-Мурза оказывал помощь ряду организаций, направленную против безопасности России, дополняет RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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