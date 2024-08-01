Депутат Сидоров решил пропиарить оппозиционных кандидатов в думу Кургана. Видео

01 августа 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Депутат Сидоров (в центре) превратит свои соцсети в площадку для оппозиционных кандидатов в думу Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Кургана в 2024 году Депутат курганской городской думы Яков Сидоров, которого избирком не зарегистрировал на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», превратил свои соцсети в площадку для выступлений оппозиционных кандидатов. Об этом он заявил в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте», представив первого кандидата от эсеров — юриста Павла Котюсова. «Я готов встретиться с людьми от любой партии, но не хотелось бы предоставлять свой эфир членам и сторонникам „Единой России“. Там административный ресурс и так на полную работает. А вот ребята от других оппозиционных партий — ради Бога, приходите, пообщаемся с удовольствием», — заявил Сидоров в эфире. Первым кандидатом, принявшим приглашение Сидорова, стал юрист Павел Котюсов, который идет на выборы в городскую думу по первому округу в Восточном микрорайоне Кургана. Котюсов согласился баллотироваться от партии «Справедливая Россия», хотя ранее вместе с Сидоровым планировали идти на выборы от «Коммунистов России», но из-за возможных проблем с подписями приняли предложение эсеров. Ранее URA.RU писало, что Сидоров окончательно лишился возможности участвовать в выборах в городскую думу Кургана. Избирательная комиссия не приняла его кандидатуру ни по партийным спискам, ни по одномандатному округу. Выборы в думу Кургана пройдут 8 сентября. В них также планируют принять участие представители следующих партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат курганской городской думы Яков Сидоров, которого избирком не зарегистрировал на выборы от партии «Справедливая Россия — За правду», превратил свои соцсети в площадку для выступлений оппозиционных кандидатов. Об этом он заявил в эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте», представив первого кандидата от эсеров — юриста Павла Котюсова. «Я готов встретиться с людьми от любой партии, но не хотелось бы предоставлять свой эфир членам и сторонникам „Единой России“. Там административный ресурс и так на полную работает. А вот ребята от других оппозиционных партий — ради Бога, приходите, пообщаемся с удовольствием», — заявил Сидоров в эфире. Первым кандидатом, принявшим приглашение Сидорова, стал юрист Павел Котюсов, который идет на выборы в городскую думу по первому округу в Восточном микрорайоне Кургана. Котюсов согласился баллотироваться от партии «Справедливая Россия», хотя ранее вместе с Сидоровым планировали идти на выборы от «Коммунистов России», но из-за возможных проблем с подписями приняли предложение эсеров. Ранее URA.RU писало, что Сидоров окончательно лишился возможности участвовать в выборах в городскую думу Кургана. Избирательная комиссия не приняла его кандидатуру ни по партийным спискам, ни по одномандатному округу. Выборы в думу Кургана пройдут 8 сентября. В них также планируют принять участие представители следующих партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Новых людей»