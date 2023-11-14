«Коммунисты России» представили первого кандидата на выборы в гордуму Кургана

Одним из кандидатов в гордуму Кургана от партии «Коммунисты России» станет ее же руководитель и бывший член партии КПРФ (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Первым кандидатом на выборы в курганскую городскую думу, представленным партией «Коммунисты России» стал бывший член КПРФ Павел Котюсов и руководитель партии по Кургану. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам кандидат. Также он выступил в прямом эфире у представителя КомРоссов, депутата гордумы Якова Сидорова, где поделился своими планами.

«Являюсь руководителем партии „Коммунисты России“ в Кургане. Буду баллотироваться на выборы в гордуму. Я юрист, ранее участвовал избирательных кампаниях. Основная цель — восстановление местного самоуправления, создание условий для более широкого вовлечения граждан. Это наш город, и мы сами должны определять, каким образом действовать», — заявил Котюсов. Также, с его слов, он покинул КПРФ примерно в одно время с Сидоровым, Натальей Воробьевой и Максимом Пивоваровым в 2022 году.

В эфире Сидоров отметил, что несмотря на то, что в партию не поступают федеральными средства, это не помешает им в проведении предвыборной кампании в гордуму. «На сегодняшний день партия не является финансируемой. Но провести выборы это нам не помешает», — говорит депутат. В разговоре с корреспондентом Котюсов также отметил, что они будут задействовать интернет-ресурсы и готовы сотрудничать с неравнодушными гражданами.

Ранее URA.RU писало, что партия «Коммунисты России» начала подготовку к выборам в гордуму. Сидоров заявлял, что пока решается вопрос, будет ли он занимается предвыборной кампанией. Всего комроссы планируют сформировать 13 человек в составе партийных списков и 13 одномандатников на каждый из округов, претендуя на замещение всех 26 мест в гордуме.