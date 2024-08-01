С авторынка ХМАО рискуют исчезнуть популярные иномарки

Из продажи в Ханты-Мансийском автономном округе могут исчезнуть импортные автомобили классов Б и С. Тенденцию связывают с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора. Ситуацию URA.RU обсудило с автоэкспертом сервиса «Дром» Сергеем Арбузовым.
«Здесь все будет складываться не по маркам, а по классам. Чем меньше машина, тем меньше у нее шансов выжить при том, что она будет импортироваться. Это в первую очередь кроссоверы Б-сегмента — они одни из самых массовых на рынке. А также кроссоверы С-сегмента. Совершенно точно по ним на 100-200 тысяч рублей вырастет цена», — рассуждает Арбузов.
Утилизационный сбор в России предлагают поднять с началом октября. Однако, по прогнозам, рынок может отреагировать на это не сразу. «Думаю, реакция рынка будет в январе, потому что ближайшие месяцы после подъема «утиля» будут распродаваться склады машин, ввезенных по старому сбору», — прогнозирует эксперт.
Ранее Минпромторг РФ предложил повысить утилизационный сбор на ввозимые легковые автомобили на 85%. Например, на авто с двигателями от одного до двух литров сбор может вырасти с нынешних 300 600 рублей до 556 000 рублей.
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