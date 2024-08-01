Момент взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Ролик опубликовал telegram-канал Ural Mash.
На кадрах видно крышу пятиэтажки, над которой затем начинает подниматься облако пыли. После этого произошло обрушение двух подъездов.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81, произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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