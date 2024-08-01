Момент обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле попал на камеру. Видео

01 августа 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают спасатели Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Момент взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Ролик опубликовал telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно крышу пятиэтажки, над которой затем начинает подниматься облако пыли. После этого произошло обрушение двух подъездов. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81, произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент взрыва в доме на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Ролик опубликовал telegram-канал Ural Mash. На кадрах видно крышу пятиэтажки, над которой затем начинает подниматься облако пыли. После этого произошло обрушение двух подъездов. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81, произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Обрушение стало результатом газового хлопка (ответственные службы заявляют, что проверяли дом в конце июня). На месте работают около 550 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.