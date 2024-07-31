31 июля 2024

Кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха»

В ХМАО покажут фильм «Дэдпул и Росомаха»
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма в ХМАО намечена на 3 августа
Премьера фильма в ХМАО намечена на 3 августа Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дэдпул и Росомаха» начнут показывать с 3 августа. Первые показы среди крупнейших городов региона запланированы в Сургуте и Нижневартовске.

«С 3 августа „Дэдпул и Росомаха (в рамках фестиваля)“, — говорится в афише нижневартовского кинотеатра. Аналогично в этот день стартуют показы в Сургуте. В Ханты-Мансийске супергеройский боевик покажут позже. Премьера здесь намечена на 8 августа, согласно афише местного кинозала. 

Это уже третья часть франшизы про болтливого наемника Дэдпула. «Уэйд Уилсон попадает в организацию „Управление временными изменениями“, что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи», — говорится в афише к фильму. 

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В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дэдпул и Росомаха» начнут показывать с 3 августа. Первые показы среди крупнейших городов региона запланированы в Сургуте и Нижневартовске. «С 3 августа „Дэдпул и Росомаха (в рамках фестиваля)“, — говорится в афише нижневартовского кинотеатра. Аналогично в этот день стартуют показы в Сургуте. В Ханты-Мансийске супергеройский боевик покажут позже. Премьера здесь намечена на 8 августа, согласно афише местного кинозала.  Это уже третья часть франшизы про болтливого наемника Дэдпула. «Уэйд Уилсон попадает в организацию „Управление временными изменениями“, что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи», — говорится в афише к фильму. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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