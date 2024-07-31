Кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры фильма «Дэдпул и Росомаха»

В Ханты-Мансийском автономном округе фильм «Дэдпул и Росомаха» начнут показывать с 3 августа. Первые показы среди крупнейших городов региона запланированы в Сургуте и Нижневартовске.
«С 3 августа „Дэдпул и Росомаха (в рамках фестиваля)“, — говорится в афише нижневартовского кинотеатра. Аналогично в этот день стартуют показы в Сургуте. В Ханты-Мансийске супергеройский боевик покажут позже. Премьера здесь намечена на 8 августа, согласно афише местного кинозала.
Это уже третья часть франшизы про болтливого наемника Дэдпула. «Уэйд Уилсон попадает в организацию „Управление временными изменениями“, что вынуждает его вернуться к своему альтер-эго Дэдпулу и изменить историю с помощью Росомахи», — говорится в афише к фильму.
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