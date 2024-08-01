Экс-вице-президента Газпромбанка Волобуева* заочно арестовали

01 августа 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева заочно заключили под стражу на два месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU Органы следствия направили в Московский суд ходатайство о заключении под стражу экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца после его задержания на территории или границах РФ. Об этом заявили официальные telegram-каналы. «В Лефортовский районный суд города Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волобуева Игоря Михайловича», — сообщили в официальном telegram -канале судов общей юрисдикции города Москвы. Там уточнили, что срок заключения — два месяца с момента пересечения Волобуевым границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России и с момента его задержания на территории РФ. Бывший вице-президент обвиняется по статье 275 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Он объявлен в международный розыск. Ранее стало известно, что МВД объявило Волобуева в розыск. Сообщалось, что после начала СВО он присоединился к ВСУ и принимал участие в боях под Артемовском, а также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Эту информацию передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Органы следствия направили в Московский суд ходатайство о заключении под стражу экс-вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (включен Минюстом РФ в список иноагентов) на два месяца после его задержания на территории или границах РФ. Об этом заявили официальные telegram-каналы. «В Лефортовский районный суд города Москвы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волобуева Игоря Михайловича», — сообщили в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы. Там уточнили, что срок заключения — два месяца с момента пересечения Волобуевым границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России и с момента его задержания на территории РФ. Бывший вице-президент обвиняется по статье 275 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Он объявлен в международный розыск. Ранее стало известно, что МВД объявило Волобуева в розыск. Сообщалось, что после начала СВО он присоединился к ВСУ и принимал участие в боях под Артемовском, а также участвовал в дискредитации российской армии, распространял фейки о решениях властей и активно сотрудничал с иностранными СМИ и агентами. Эту информацию передает 360.ru.