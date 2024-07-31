В Тюменской области рабочему затянуло руку комбайном

В Упоровском районе (Тюменская область) мужчине затянуло руку комбайном. Информацию об этом рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
«Вызов поступил в 17:46, скорая прибыла на место в 17:56. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную больницу № 12 города Заводоуковска. Пациент находится в профильном отделении учреждения. Состояние — средней степени тяжести, — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Очевидцы сообщают, что рабочего спас его коллега. Он же вызвал скорую. Агентство направило запрос в инспекцию труда по Тюменской области. Ответ ожидается.
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В Упоровском районе (Тюменская область) мужчине затянуло руку комбайном. Информацию об этом рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области. «Вызов поступил в 17:46, скорая прибыла на место в 17:56. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную больницу № 12 города Заводоуковска. Пациент находится в профильном отделении учреждения. Состояние — средней степени тяжести, — сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Очевидцы сообщают, что рабочего спас его коллега. Он же вызвал скорую. Агентство направило запрос в инспекцию труда по Тюменской области. Ответ ожидается.