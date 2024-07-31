31 июля 2024

В Тюменской области рабочему затянуло руку комбайном

© Служба новостей «URA.RU»
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Первую помощь пострадавшему оказали коллеги Фото:

В Упоровском районе (Тюменская область) мужчине затянуло руку комбайном. Информацию об этом рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

«Вызов поступил в 17:46, скорая прибыла на место в 17:56. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную больницу № 12 города Заводоуковска. Пациент находится в профильном отделении учреждения. Состояние — средней степени тяжести, — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Очевидцы сообщают, что рабочего спас его коллега. Он же вызвал скорую. Агентство направило запрос в инспекцию труда по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Упоровском районе (Тюменская область) мужчине затянуло руку комбайном. Информацию об этом рассказали в департаменте здравоохранения по Тюменской области. «Вызов поступил в 17:46, скорая прибыла на место в 17:56. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в областную больницу № 12 города Заводоуковска. Пациент находится в профильном отделении учреждения. Состояние — средней степени тяжести, — сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Очевидцы сообщают, что рабочего спас его коллега. Он же вызвал скорую. Агентство направило запрос в инспекцию труда по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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