Замглавы МЧС Денисов прибыл к месту обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео

01 августа 2024 в 20:19 Размер текста - 17 +

На месте работают спасатели, сотрудники МЧС, силовики Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом К дому, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле (Свердловская область), прибыл заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На поле гимназии, которая находится неподалеку, приземлился вертолет. Внутри находится оперативная группа во главе с замминистра МЧС Денисовым», — рассказал журналист. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К дому, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле (Свердловская область), прибыл заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На поле гимназии, которая находится неподалеку, приземлился вертолет. Внутри находится оперативная группа во главе с замминистра МЧС Денисовым», — рассказал журналист. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.