К дому, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле (Свердловская область), прибыл заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«На поле гимназии, которая находится неподалеку, приземлился вертолет. Внутри находится оперативная группа во главе с замминистра МЧС Денисовым», — рассказал журналист.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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