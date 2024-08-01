Замглавы МЧС Денисов прибыл к месту обрушения дома в Нижнем Тагиле. Видео

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, собака, нижний тагил, обрушение, пес, последствия, спасатели, разбор завалов, кинологи, кинологическая служба, ликвидация последствий, сибирская 81
На месте работают спасатели, сотрудники МЧС, силовики Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

К дому, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле (Свердловская область), прибыл заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«На поле гимназии, которая находится неподалеку, приземлился вертолет. Внутри находится оперативная группа во главе с замминистра МЧС Денисовым», — рассказал журналист.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

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К дому, который частично обрушился из-за взрыва в Нижнем Тагиле (Свердловская область), прибыл заместитель министра МЧС РФ Илья Денисов. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «На поле гимназии, которая находится неподалеку, приземлился вертолет. Внутри находится оперативная группа во главе с замминистра МЧС Денисовым», — рассказал журналист. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа — предварительно, от взрыва газа рухнули два подъезда. Извлечены на поверхность уже 18 пострадавших, в том числе детей. Поиски продолжаются. Вся актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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