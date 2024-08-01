Мизулина хочет отсудить у Лебедева 10 млн за слово «инфотеррористка»

01 августа 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подает в суд на дизайнера Артемия Лебедева за оскорбления в ее адрес и в адрес ее организации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подает в суд на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью назвал ее деятельность «инфотерроризмом» и тем самым опорочил честь, достоинство и деловую репутацию ее и организации. В качестве моральной компенсации глава «Лиги» требует 10 миллионов рублей. Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале. «В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию „Лиги безопасного интернета“ и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента», — сообщила Екатерина Мизулина в своем telegram -канале. Она добавила, что «Лига» будет требовать 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Деньги, по ее словам, будут направлены семьям участникам СВО. Ранее Лебедев назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом» и выразил мнение, что государство должно бороться с такими явлениями. Дизайнер также добавил, что «Лига безопасного интернета» «отпугивает» людей от России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Общественный деятель и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подает в суд на журналиста Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) и дизайнера Артемия Лебедева, который в интервью назвал ее деятельность «инфотерроризмом» и тем самым опорочил честь, достоинство и деловую репутацию ее и организации. В качестве моральной компенсации глава «Лиги» требует 10 миллионов рублей. Об этом Мизулина сообщила в своем telegram-канале. «В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию „Лиги безопасного интернета“ и меня лично, наша организация подает иск в суд о защите чести и достоинства в отношении блогера А. Лебедева, а также иностранного агента», — сообщила Екатерина Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что «Лига» будет требовать 10 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда. Деньги, по ее словам, будут направлены семьям участникам СВО. Ранее Лебедев назвал деятельность Мизулиной «инфотерроризмом» и выразил мнение, что государство должно бороться с такими явлениями. Дизайнер также добавил, что «Лига безопасного интернета» «отпугивает» людей от России.