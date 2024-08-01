Развлечения Знаменитости Дизайнер Лебедев назвал Екатерину Мизулину «инфотеррористкой» Дизайнер Лебедев: деятельность «Лиги безопасного интернета» — «инфотерроризм» 01 августа 2024 в 18:24 Размер текста - 17 + По словам дизайнера Артемия Лебедева, деятельность «Лиги безопасного интернета» «отпугивает людей от страны» Фото: Роман Наумов © URA.RU Российский дизайнер, известный блогер Артемий Лебедев считает деятельность «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина, «инфотерроризмом». Об этом он заявил в интервью. «Я это [деятельность „Лиги безопасного интернета“] горячо не поддерживаю и считаю, что государство с такими [как Екатерина Мизулина] людьми должно бороться. Это же инфотерроризм», — сообщил Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube-канале журналиста. Дизайнер добавил, что деятельность организации Мизулиной «отпугивает людей от страны». Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной — российский общественный деятель, член общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета». Эта организация противодействует распространению опасного контента, содержащего насилие над людьми или животными, пропаганду нетрадиционных ценностей, террористические угрозы и многие другие угрозы обществу во всемирной сети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский дизайнер, известный блогер Артемий Лебедев считает деятельность «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина, «инфотерроризмом». Об этом он заявил в интервью. «Я это [деятельность „Лиги безопасного интернета“] горячо не поддерживаю и считаю, что государство с такими [как Екатерина Мизулина] людьми должно бороться. Это же инфотерроризм», — сообщил Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube-канале журналиста. Дизайнер добавил, что деятельность организации Мизулиной «отпугивает людей от страны». Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной — российский общественный деятель, член общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета». Эта организация противодействует распространению опасного контента, содержащего насилие над людьми или животными, пропаганду нетрадиционных ценностей, террористические угрозы и многие другие угрозы обществу во всемирной сети. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям