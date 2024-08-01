Дизайнер Лебедев назвал Екатерину Мизулину «инфотеррористкой»

Дизайнер Лебедев: деятельность «Лиги безопасного интернета» — «инфотерроризм»
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Панельная сессия на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Воробьева, Дмитрия Григоренко и Артемия Лебедева. День второй., лебедев артемий
По словам дизайнера Артемия Лебедева, деятельность «Лиги безопасного интернета» «отпугивает людей от страны» Фото:

Российский дизайнер, известный блогер Артемий Лебедев считает деятельность «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина, «инфотерроризмом». Об этом он заявил в интервью.

«Я это [деятельность „Лиги безопасного интернета“] горячо не поддерживаю и считаю, что государство с такими [как Екатерина Мизулина] людьми должно бороться. Это же инфотерроризм», — сообщил Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube-канале журналиста. Дизайнер добавил, что деятельность организации Мизулиной «отпугивает людей от страны».

Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной — российский общественный деятель, член общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета». Эта организация противодействует распространению опасного контента, содержащего насилие над людьми или животными, пропаганду нетрадиционных ценностей, террористические угрозы и многие другие угрозы обществу во всемирной сети.

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Российский дизайнер, известный блогер Артемий Лебедев считает деятельность «Лиги безопасного интернета», которую возглавляет Екатерина Мизулина, «инфотерроризмом». Об этом он заявил в интервью. «Я это [деятельность „Лиги безопасного интернета“] горячо не поддерживаю и считаю, что государство с такими [как Екатерина Мизулина] людьми должно бороться. Это же инфотерроризм», — сообщил Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), видео опубликовано на YouTube-канале журналиста. Дизайнер добавил, что деятельность организации Мизулиной «отпугивает людей от страны». Екатерина Мизулина, дочь экс-сенатора Елены Мизулиной — российский общественный деятель, член общественной палаты РФ и директор «Лиги безопасного интернета». Эта организация противодействует распространению опасного контента, содержащего насилие над людьми или животными, пропаганду нетрадиционных ценностей, террористические угрозы и многие другие угрозы обществу во всемирной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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