Выборы главы Нефтеюганска в третий раз оказываются под угрозой срыва из-за внутриэлитных разборок. В городе муссируются слухи о появлении согласованного окружными властями кандидата, который не устраивает местных.
«На пост мэра претендует неожиданный кандидат — и.о. главы ветслужбы ХМАО Дина Кузьмина. Она считается креатурой окружного внутриполитического блока, но при этом назначение якобы обсуждалось с врио губернатора Русланом Кухаруком. Власти намерены противопоставить Кузьмину экс-главе екатеринбургского водоканала — вице-мэру по ЖКХ Евгению Буженинову. Он, по слухам, пользуется поддержкой команды теневого мэра — депутата югорского заксобрания Степана Пыталева. Но двух сильных кандидатов на пост главы Нефтеюганска быть не может. Поэтому либо политэлиты до завтра о чем-то договорятся, либо конкурсная комиссия просто отменит выборы. В таком случае третья попытка избрать главу Нефтеюганска снова окажется неудачной», — отмечает инсайдер.
Собеседники URA.RU из противоборствующих кланов города отмечают, что появление Кузьминой дестабилизировало обстановку. По слухам, в Нефтеюганске уже готовились к инаугурации, а сам Буженинов активно знакомился с местными элитами. Близкие к окружному политблоку источники считают, что выборы все же состоятся и консенсус будет найден, поскольку «идти против воли главы региона местные элиты не захотят». «Очевидно, что сейчас в городе идут торги. До выборов осталось несколько часов, за которые все должно решиться», — отмечает инсайдер.
Дина Кузьмина не ответила на сообщения журналиста агентства. Конкурсный отбор состоится 2 августа в 10 утра.
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