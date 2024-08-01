Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного ребенка. Кадры спасения публикует telegram-канал МЧС России.
«Спасатели вынесли ребенка. Люди сделали коридор, прячут от окружающих. Министр общественной безопасности Кудрявцев дал команду всем зайти за ленту», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия.
Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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