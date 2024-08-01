Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео

Спасатели вынесли ребенка, пробывшего девять часов под завалами в Нижнем Тагиле
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Ребенка достали из-под завалов Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного ребенка. Кадры спасения публикует telegram-канал МЧС России.

«Спасатели вынесли ребенка. Люди сделали коридор, прячут от окружающих. Министр общественной безопасности Кудрявцев дал команду всем зайти за ленту», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия.

Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного ребенка. Кадры спасения публикует telegram-канал МЧС России. «Спасатели вынесли ребенка. Люди сделали коридор, прячут от окружающих. Министр общественной безопасности Кудрявцев дал команду всем зайти за ленту», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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