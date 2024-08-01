Появились кадры спасения ребенка из-под завалов в Нижнем Тагиле. Видео

Спасатели вынесли ребенка, пробывшего девять часов под завалами в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Ребенка достали из-под завалов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного ребенка. Кадры спасения публикует telegram-канал МЧС России. «Спасатели вынесли ребенка. Люди сделали коридор, прячут от окружающих. Министр общественной безопасности Кудрявцев дал команду всем зайти за ленту», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-под завалов в Нижнем Тагиле спасатели извлекли еще одного ребенка. Кадры спасения публикует telegram-канал МЧС России. «Спасатели вынесли ребенка. Люди сделали коридор, прячут от окружающих. Министр общественной безопасности Кудрявцев дал команду всем зайти за ленту», — передает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. Днем 1 августа в пятиэтажном доме по адресу Сибирская, 81 произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. На месте работают около 450 спасателей и более 40 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.