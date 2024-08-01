Тюменские власти увеличат выплату военным до 600 тысяч рублей

Тюменцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получат 600 тысяч рублей. Постановление об увеличение единовременной выплаты подписал губернатор Александр Моор. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.
«С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, получат единоразовую региональную выплату 600 000 рублей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре.
Ранее от региона контрактникам полагалась единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Такая мера поддержки была принята в регионе с начала проведения специальной военной операции.
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Тюменцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получат 600 тысяч рублей. Постановление об увеличение единовременной выплаты подписал губернатор Александр Моор. Об этом рассказали в информационном центре правительства Тюменской области. «С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Тюменской области, получат единоразовую региональную выплату 600 000 рублей. Соответствующее постановление подписал Губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в инфоцентре. Ранее от региона контрактникам полагалась единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Такая мера поддержки была принята в регионе с начала проведения специальной военной операции.