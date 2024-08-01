112: в Омске крупный пожар, полыхает нефтезавод. Видео

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Причина возгорания неизвестна (архивное фото) Фото:

В Омске произошло возгорание на территории нефтезавода. Об этом пишет telegram-канал 112.

«Крупный пожар на территории нефтезавода в Омске. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — говорится в публикации.

В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что горит лафетная установка. Отмечается, что для тушения задействованы все силы. Почему завод загорелся, пока неясно.

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В Омске произошло возгорание на территории нефтезавода. Об этом пишет telegram-канал 112. «Крупный пожар на территории нефтезавода в Омске. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — говорится в публикации. В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что горит лафетная установка. Отмечается, что для тушения задействованы все силы. Почему завод загорелся, пока неясно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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