112: в Омске крупный пожар, полыхает нефтезавод. Видео

01 августа 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Причина возгорания неизвестна (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Омске произошло возгорание на территории нефтезавода. Об этом пишет telegram-канал 112. «Крупный пожар на территории нефтезавода в Омске. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — говорится в публикации. В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что горит лафетная установка. Отмечается, что для тушения задействованы все силы. Почему завод загорелся, пока неясно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Омске произошло возгорание на территории нефтезавода. Об этом пишет telegram-канал 112. «Крупный пожар на территории нефтезавода в Омске. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — говорится в публикации. В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что горит лафетная установка. Отмечается, что для тушения задействованы все силы. Почему завод загорелся, пока неясно.