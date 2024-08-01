Причина возгорания неизвестна (архивное фото)
В Омске произошло возгорание на территории нефтезавода. Об этом пишет telegram-канал 112.
«Крупный пожар на территории нефтезавода в Омске. Площадь пожара — 300 квадратных метров», — говорится в публикации.
В МЧС подтвердили информацию о пожаре. Там добавили, что горит лафетная установка. Отмечается, что для тушения задействованы все силы. Почему завод загорелся, пока неясно.
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