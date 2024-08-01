Как спасали людей из-под завалов в Нижнем Тагиле: самые яркие и драматичные кадры

Две женщины погибли при обрушении дома в Нижнем Тагиле
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, спасатели, разбор завалов, сибирская 81
В спасении людей принимают участие сотни специалистов из разных структур Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле 1 августа произошло обрушение пятиэтажки. Под завалами оказались десятки людей, 15 из них удалось поднять на поверхность.

На данный момент известно о двух погибших — это жительницы дома №81 на улице Сибирская. Информацию о двух жертвах трагедии сообщил официальный telegram-канал свердловского управления МЧС.

«По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 16 человек, из них восемь детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила девять пациентов, в том числе пять детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении ведомства.

Спасательные работы продолжаются по настоящее время. URA.RU публикует самые драматичные кадры масштабной операции.

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В Нижнем Тагиле 1 августа произошло обрушение пятиэтажки. Под завалами оказались десятки людей, 15 из них удалось поднять на поверхность. На данный момент известно о двух погибших — это жительницы дома №81 на улице Сибирская. Информацию о двух жертвах трагедии сообщил официальный telegram-канал свердловского управления МЧС. «По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 16 человек, из них восемь детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила девять пациентов, в том числе пять детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении ведомства. Спасательные работы продолжаются по настоящее время. URA.RU публикует самые драматичные кадры масштабной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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