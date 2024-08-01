Как спасали людей из-под завалов в Нижнем Тагиле: самые яркие и драматичные кадры

В Нижнем Тагиле 1 августа произошло обрушение пятиэтажки. Под завалами оказались десятки людей, 15 из них удалось поднять на поверхность.
На данный момент известно о двух погибших — это жительницы дома №81 на улице Сибирская. Информацию о двух жертвах трагедии сообщил официальный telegram-канал свердловского управления МЧС.
«По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 16 человек, из них восемь детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила девять пациентов, в том числе пять детей. Состояние трех маленьких пациентов и взрослых медики оценивают как среднетяжелое, один ребенок находится в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении ведомства.
Спасательные работы продолжаются по настоящее время. URA.RU публикует самые драматичные кадры масштабной операции.
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