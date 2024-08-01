01 августа 2024

В зоне СВО погиб плотник из Пермского края Александр Истомин

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Прощание и похороны Игоря Маевского. Екатеринбург , смерть, траур, гвоздики, скорбь, прощание, цветы, утрата
Прощание с бойцом пройдет 2 августа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Александр Истомин из Прикамья. По данным мэрии Кудымкарского округа, военнослужащий после окончания школы получил профессию плотника-строителя.

«В январе 2024 года Александр Истомин принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на фронт для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Погиб при выполнении задач», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Истомин родился в поселке Буждом Кудымкарского района в июне 1975 года. В 1986 году окончил местную начальную школу. Затем семья бойца переехала на постоянное место жительства в Кудымкар. Александр Иванович продолжил обучение в средней школе № 8. Затем поступил в кудымкарское СПТУ № 48.

Прощание с военнослужащим намечено на 2 августа. Церемония начнется в 11:00 в окружном центре по улице Центральной, 1в (прощальный зал на городском кладбище).

https://vk.com/kudymkar_officially?w=wall-49060511_22278&ysclid=lzbi0a962c318836717%20%E2%80%93%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%92%D0%9E
Прикамский боец отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Александр Истомин из Прикамья. По данным мэрии Кудымкарского округа, военнослужащий после окончания школы получил профессию плотника-строителя. «В январе 2024 года Александр Истомин принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на фронт для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Погиб при выполнении задач», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Истомин родился в поселке Буждом Кудымкарского района в июне 1975 года. В 1986 году окончил местную начальную школу. Затем семья бойца переехала на постоянное место жительства в Кудымкар. Александр Иванович продолжил обучение в средней школе № 8. Затем поступил в кудымкарское СПТУ № 48. Прощание с военнослужащим намечено на 2 августа. Церемония начнется в 11:00 в окружном центре по улице Центральной, 1в (прощальный зал на городском кладбище).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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