В зоне СВО погиб плотник из Пермского края Александр Истомин

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Александр Истомин из Прикамья. По данным мэрии Кудымкарского округа, военнослужащий после окончания школы получил профессию плотника-строителя.
«В январе 2024 года Александр Истомин принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на фронт для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Погиб при выполнении задач», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Истомин родился в поселке Буждом Кудымкарского района в июне 1975 года. В 1986 году окончил местную начальную школу. Затем семья бойца переехала на постоянное место жительства в Кудымкар. Александр Иванович продолжил обучение в средней школе № 8. Затем поступил в кудымкарское СПТУ № 48.
Прощание с военнослужащим намечено на 2 августа. Церемония начнется в 11:00 в окружном центре по улице Центральной, 1в (прощальный зал на городском кладбище).
Прикамский боец отправился на фронт, заключив контракт с Минобороны РФ
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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб Александр Истомин из Прикамья. По данным мэрии Кудымкарского округа, военнослужащий после окончания школы получил профессию плотника-строителя. «В январе 2024 года Александр Истомин принял мужественное решение пойти на службу по контракту и направился на фронт для участия в специальной военной операции. Он храбро сражался с врагом, выполнил свой воинский и гражданский долг до конца. Погиб при выполнении задач», — написано на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Истомин родился в поселке Буждом Кудымкарского района в июне 1975 года. В 1986 году окончил местную начальную школу. Затем семья бойца переехала на постоянное место жительства в Кудымкар. Александр Иванович продолжил обучение в средней школе № 8. Затем поступил в кудымкарское СПТУ № 48. Прощание с военнослужащим намечено на 2 августа. Церемония начнется в 11:00 в окружном центре по улице Центральной, 1в (прощальный зал на городском кладбище).