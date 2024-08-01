01 августа 2024

Тагильчане охраняют свои квартиры после взрыва дома, боясь мародеров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, мчс, нижний тагил, обрушение, последствия, строительная техника, спасатели, разбор завалов, ликвидация, сибирская 81
Вечером 1 августа подходы к пятиэтажке заблокировали для посторонних (то есть не-силовиков) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Жильцы рухнувшей в Нижнем Тагиле многоэтажки оставались (а многие остаются до сих пор) возле нее, опасаясь мародеров. Об этом URA.RU рассказала психолог МЧС, общавшаяся с пострадавшими.

Она работает в пункте временного размещения (ПВР) на базе гостиницы «Спортивная-1». Прийти туда могут не только те, чьи квартиры превратились в груду бетона, но и жильцы уцелевших подъездов — ведь дом, вероятно, будут расселять полностью, коммуникации там отключены. В ПВР пока только одна семья, на 2 августа запланировано заселение еще нескольких.

«Люди ждут, ребята там разбирают конструкции, никто никуда не уходит. Ну и надо понимать, что жильцы подъездов, которые сохранены, караулят на местах, чтобы защититься от мародерства», — отметила специалист.

По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли. Поисково-спасательная операция продолжается.

На месте, безусловно, также люди, ожидающие информации о пропавших близких
На месте, безусловно, также люди, ожидающие информации о пропавших близких
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Жильцы рухнувшей в Нижнем Тагиле многоэтажки оставались (а многие остаются до сих пор) возле нее, опасаясь мародеров. Об этом URA.RU рассказала психолог МЧС, общавшаяся с пострадавшими. Она работает в пункте временного размещения (ПВР) на базе гостиницы «Спортивная-1». Прийти туда могут не только те, чьи квартиры превратились в груду бетона, но и жильцы уцелевших подъездов — ведь дом, вероятно, будут расселять полностью, коммуникации там отключены. В ПВР пока только одна семья, на 2 августа запланировано заселение еще нескольких. «Люди ждут, ребята там разбирают конструкции, никто никуда не уходит. Ну и надо понимать, что жильцы подъездов, которые сохранены, караулят на местах, чтобы защититься от мародерства», — отметила специалист. По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли. Поисково-спасательная операция продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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