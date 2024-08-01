Тагильчане охраняют свои квартиры после взрыва дома, боясь мародеров. Фото

02 августа 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Вечером 1 августа подходы к пятиэтажке заблокировали для посторонних (то есть не-силовиков) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Жильцы рухнувшей в Нижнем Тагиле многоэтажки оставались (а многие остаются до сих пор) возле нее, опасаясь мародеров. Об этом URA.RU рассказала психолог МЧС, общавшаяся с пострадавшими. Она работает в пункте временного размещения (ПВР) на базе гостиницы «Спортивная-1». Прийти туда могут не только те, чьи квартиры превратились в груду бетона, но и жильцы уцелевших подъездов — ведь дом, вероятно, будут расселять полностью, коммуникации там отключены. В ПВР пока только одна семья, на 2 августа запланировано заселение еще нескольких. «Люди ждут, ребята там разбирают конструкции, никто никуда не уходит. Ну и надо понимать, что жильцы подъездов, которые сохранены, караулят на местах, чтобы защититься от мародерства», — отметила специалист. По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте, безусловно, также люди, ожидающие информации о пропавших близких Фото: Диана Казакова © URA.RU Фото: Диана Казакова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жильцы рухнувшей в Нижнем Тагиле многоэтажки оставались (а многие остаются до сих пор) возле нее, опасаясь мародеров. Об этом URA.RU рассказала психолог МЧС, общавшаяся с пострадавшими. Она работает в пункте временного размещения (ПВР) на базе гостиницы «Спортивная-1». Прийти туда могут не только те, чьи квартиры превратились в груду бетона, но и жильцы уцелевших подъездов — ведь дом, вероятно, будут расселять полностью, коммуникации там отключены. В ПВР пока только одна семья, на 2 августа запланировано заселение еще нескольких. «Люди ждут, ребята там разбирают конструкции, никто никуда не уходит. Ну и надо понимать, что жильцы подъездов, которые сохранены, караулят на местах, чтобы защититься от мародерства», — отметила специалист. По предварительным данным, два подъезда многоэтажки по ул. Сибирская, 81 обрушились после взрыва газа. На текущий момент известно о 14 извлеченных из-под завалов. Два человека погибли. Поисково-спасательная операция продолжается.