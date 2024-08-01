На Ямале выступит легендарный российский пианист

Выступления Дениса Мацуева состоят из различных музыкальных жанров
На Ямал с концертной программой приедет выдающийся российский пианист Денис Мацуев. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.
«Концерт Дениса Мацуева. Дата и время: 6 декабря в 19:00», — сообщили в telegram-канале «Афиша Ямала».
Концерт состоится в Ямальской филармонии в Салехарде. На предстоящем концерте Мацуев выступит совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, который славится своими масштабными монографическими циклами произведений великих композиторов.
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