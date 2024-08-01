01 августа 2024

На Ямале выступит легендарный российский пианист

Денис Мацуев даст концерт в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступления Дениса Мацуева состоят из различных музыкальных жанров
Выступления Дениса Мацуева состоят из различных музыкальных жанров Фото:

На Ямал с концертной программой приедет выдающийся российский пианист Денис Мацуев. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях.

«Концерт Дениса Мацуева. Дата и время: 6 декабря в 19:00», — сообщили в telegram-канале «Афиша Ямала».

Концерт состоится в Ямальской филармонии в Салехарде. На предстоящем концерте Мацуев выступит совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, который славится своими масштабными монографическими циклами произведений великих композиторов.

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На Ямал с концертной программой приедет выдающийся российский пианист Денис Мацуев. Об этом редакции URA.RU стало известно из сообщения в социальных сетях. «Концерт Дениса Мацуева. Дата и время: 6 декабря в 19:00», — сообщили в telegram-канале «Афиша Ямала». Концерт состоится в Ямальской филармонии в Салехарде. На предстоящем концерте Мацуев выступит совместно с Московским государственным академическим симфоническим оркестром, который славится своими масштабными монографическими циклами произведений великих композиторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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