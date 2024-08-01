В Троицке младенец выпал из окна второго этажа

В Троицке (Челябинская область) полуторогодовалый младенец выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с множеством повреждений ребенок был доставлен в больницу.
«Ситуация стандартная: ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, у мальчика были зафиксированы серьезные повреждения: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы височной и теменной кости, множественные ушибы и ссадины. Врачи борются за его жизнь.
URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Там сообщили, что уточнят информацию.
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