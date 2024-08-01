01 августа 2024

В Троицке младенец выпал из окна второго этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, бахилы, подоконник, дети, мальчик с девочкой, окно
Ребенок навалился на москитную сетку и выпал Фото:

В Троицке (Челябинская область) полуторогодовалый младенец выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с множеством повреждений ребенок был доставлен в больницу.

«Ситуация стандартная: ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, у мальчика были зафиксированы серьезные повреждения: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы височной и теменной кости, множественные ушибы и ссадины. Врачи борются за его жизнь.

URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Троицке (Челябинская область) полуторогодовалый младенец выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Как рассказал URA.RU источник в медицинской сфере, с множеством повреждений ребенок был доставлен в больницу. «Ситуация стандартная: ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, у мальчика были зафиксированы серьезные повреждения: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы височной и теменной кости, множественные ушибы и ссадины. Врачи борются за его жизнь. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава области. Там сообщили, что уточнят информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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