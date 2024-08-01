Суд пояснил включение экс-губернатора Юревича в дело о банкротстве «Гринфлайта»

Суд: приказы Юревича привели к разорению крупнейшего застройщика Челябинска

02 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Михаилу Юревичу придется отвечать финансово перед кредиторами «Гринфлайта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта» Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич прямо влиял на решения, которые в итоге привели к краху строительной компании «Гринфлайт» и появлению 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Это следует из текста определения Арбитражного суда Челябинской области. «В постановлении о прекращении уголовного дела от 02.03.2019 года воспроизведены данные в ходе предварительного расследования показания Карабинцева Д. А., Санникова В.В., Мануйлова С. Н., указавших на то, что участник общества „Гринфлайт“ Москалюк А.Е. выступал в качестве доверенного лица Юревича М.В., являвшегося в соответствующий период времени губернатором Челябинской области. Названные лица, допрошенные в рамках уголовного дела, указали на то, что Юревич М.В. принимал участие в принятии значимых для деятельности общества „Гринфлайт“ решений, навязывая свою волю, в том числе, участникам. Мануйлов С. Н. указал на то, что Юревич М.В. осуществлял контроль над обществом „Гринфлайт“ через Москалюка А.Е. и давал указания, которые были обязательным для исполнения», — говорится в тексте документа (имеется у редакции URA.RU). Среди примеров подобных распоряжений, которые в итоге привели к краху компании, суд приводит решения «Гринфлайта» о выкупе земельных участков на сумму 360 млн рублей, расторжение договора с «СМП-банком» (результатом стали убытки еще на 360 миллионов и благотворительное пожертвование московскому спортивному клубу на 320 млн рублей). «В такой ситуации суд признает доказанным наличие у Юревича фактической возможности определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника. Ссылка ответчика Юревича на то, что ряд вменяемых в вину сделок совершен после прекращения полномочий губернатора Челябинской области, является несостоятельной. Факт наличия контроля в рассматриваемом случае определяется не полномочиями публичного должностного лица, а фактическими отношениями с лицами, формально входящими в состав участников и органов управления», — говорится в определении. Защита Юревича, в свою очередь, указывала, что все юридически значимые действия, приведшие ООО «Гринфлайт» к банкротству, были выполнены без участия и рекомендаций как его самого, так и выступавшего учредителем компании его экс-водителя Александра Москалюка. Однако областной арбитраж счел доказанными основания для привлечения Юревича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Гринфлайт» за доведение до банкротства. Компания «Гринфлайт» возводила микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял Сергей Мануйлов, до 2013 года работавший вице-мэром Челябинска. Мануйлов в 2018 году был приговорен к 2,5 года колонии общего режима за обман дольщиков «Гринфлайта». Юревич после досрочной отставки покинул Россию и находится за границей. Генпрокуратура добилась национализации основанного им холдинга «Макфа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич прямо влиял на решения, которые в итоге привели к краху строительной компании «Гринфлайт» и появлению 4,5 тысячи обманутых дольщиков. Это следует из текста определения Арбитражного суда Челябинской области. «В постановлении о прекращении уголовного дела от 02.03.2019 года воспроизведены данные в ходе предварительного расследования показания Карабинцева Д. А., Санникова В.В., Мануйлова С. Н., указавших на то, что участник общества „Гринфлайт“ Москалюк А.Е. выступал в качестве доверенного лица Юревича М.В., являвшегося в соответствующий период времени губернатором Челябинской области. Названные лица, допрошенные в рамках уголовного дела, указали на то, что Юревич М.В. принимал участие в принятии значимых для деятельности общества „Гринфлайт“ решений, навязывая свою волю, в том числе, участникам. Мануйлов С. Н. указал на то, что Юревич М.В. осуществлял контроль над обществом „Гринфлайт“ через Москалюка А.Е. и давал указания, которые были обязательным для исполнения», — говорится в тексте документа (имеется у редакции URA.RU). Среди примеров подобных распоряжений, которые в итоге привели к краху компании, суд приводит решения «Гринфлайта» о выкупе земельных участков на сумму 360 млн рублей, расторжение договора с «СМП-банком» (результатом стали убытки еще на 360 миллионов и благотворительное пожертвование московскому спортивному клубу на 320 млн рублей). «В такой ситуации суд признает доказанным наличие у Юревича фактической возможности определять действия должника, в том числе путем принуждения руководителя или членов органов управления должника. Ссылка ответчика Юревича на то, что ряд вменяемых в вину сделок совершен после прекращения полномочий губернатора Челябинской области, является несостоятельной. Факт наличия контроля в рассматриваемом случае определяется не полномочиями публичного должностного лица, а фактическими отношениями с лицами, формально входящими в состав участников и органов управления», — говорится в определении. Защита Юревича, в свою очередь, указывала, что все юридически значимые действия, приведшие ООО «Гринфлайт» к банкротству, были выполнены без участия и рекомендаций как его самого, так и выступавшего учредителем компании его экс-водителя Александра Москалюка. Однако областной арбитраж счел доказанными основания для привлечения Юревича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Гринфлайт» за доведение до банкротства. Компания «Гринфлайт» возводила микрорайон «Академ Риверсайд» в Челябинске. Весной 2016 года строительство полностью остановилось, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял Сергей Мануйлов, до 2013 года работавший вице-мэром Челябинска. Мануйлов в 2018 году был приговорен к 2,5 года колонии общего режима за обман дольщиков «Гринфлайта». Юревич после досрочной отставки покинул Россию и находится за границей. Генпрокуратура добилась национализации основанного им холдинга «Макфа».