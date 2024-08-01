В Тюменской области началась уборка урожая

02 августа 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В Тюменская области началась уборочная кампания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области стартовала уборочная кампания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что агрофирма из Упоровского района первой приступила к сбору урожая, убрав 13 гектаров картофеля с общим валовым сбором в 3 962 центнера с гектара. «В Тюменской области стартовала уборка урожая. Первой к работам приступила агрофирма Упоровского района — убрано 13 гектар картофеля. Валовой сбор — 3 962 центнеров, урожайность — 304,8 центнера с гектара», — указано в сообщении Инфоцентра. Помимо картофеля, в регионе уже собрали другие овощи, в том числе 1 371 тонну капусты с 26 гектаров земли, что соответствует урожайности 527,4 центнера с гектара. Также собрано 440 тонн свеклы с 14 гектаров с урожайностью 314,8 центнера с гектара и 59 тонн салатов, убранных с трех гектаров. В данном случае урожайность составила 197,7 центнера с гектара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области стартовала уборочная кампания. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что агрофирма из Упоровского района первой приступила к сбору урожая, убрав 13 гектаров картофеля с общим валовым сбором в 3 962 центнера с гектара. «В Тюменской области стартовала уборка урожая. Первой к работам приступила агрофирма Упоровского района — убрано 13 гектар картофеля. Валовой сбор — 3 962 центнеров, урожайность — 304,8 центнера с гектара», — указано в сообщении Инфоцентра. Помимо картофеля, в регионе уже собрали другие овощи, в том числе 1 371 тонну капусты с 26 гектаров земли, что соответствует урожайности 527,4 центнера с гектара. Также собрано 440 тонн свеклы с 14 гектаров с урожайностью 314,8 центнера с гектара и 59 тонн салатов, убранных с трех гектаров. В данном случае урожайность составила 197,7 центнера с гектара.