Сертификат школьника в ЯНАО можно потратить лишь при наличии карты «Морошка»

В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства.
«Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.
Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года.
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В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года. Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставляют без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Женщина из Салехарда не смогла получить услугу по предоставлению социальной сиделки без единой карты жителя.