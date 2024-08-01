01 августа 2024

Сертификат школьника в ЯНАО можно потратить лишь при наличии карты «Морошка»

Детям участников СВО на Ямале выдадут сертификаты на 15 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы использовать сертификат, у родителя также должна быть карточка «Мир» Фото:

В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства.

«Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставляют без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Женщина из Салехарда не смогла получить услугу по предоставлению социальной сиделки без единой карты жителя.

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В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года. Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставляют без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Женщина из Салехарда не смогла получить услугу по предоставлению социальной сиделки без единой карты жителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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