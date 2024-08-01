Сертификат школьника в ЯНАО можно потратить лишь при наличии карты «Морошка»

Детям участников СВО на Ямале выдадут сертификаты на 15 тысяч рублей

02 августа 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Чтобы использовать сертификат, у родителя также должна быть карточка «Мир» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года. Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставляют без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Женщина из Салехарда не смогла получить услугу по предоставлению социальной сиделки без единой карты жителя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО детям участников СВО выдадут денежный сертификат для школы на 15 тысяч рублей, потратить который можно лишь при условии, что у одного из родителей есть карта «Морошка». Об этом сообщили на сайте окружного правительства. «Сертификат номиналом в 15 тысяч рублей поможет подготовить школьников к новому учебному году, закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности. Использование электронного сертификата возможно при условии подключения действующей банковской карты «Мир» одного из родителей к единой карте жителя Ямала «Морошка», — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. Чтобы получить сертификат, родные и приемные дети участников СВО, а также дети от предыдущих браков, должны подать заявление до 30 ноября текущего года в орган социальной защиты населения по месту жительства или онлайн. Средства сертификата доступны к использованию до конца текущего года. Ранее редакция URA.RU сообщила, что инвалида из ЯНАО оставляют без сиделки из-за отсутствия карты «Морошка». Женщина из Салехарда не смогла получить услугу по предоставлению социальной сиделки без единой карты жителя.