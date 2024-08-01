01 августа 2024

Школьники Ямала изучают китайский язык в Сочи

В Сочи началась билингвальная смена для ста учеников Ямала
© Служба новостей «URA.RU»
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Сочи, море, курорт, пляж
Юные ямальцы изучают китайский в Сочи Фото:

Школьники Ямала получили возможность усовершенствовать практику в изучении разговорного китайского языка. Для этого сто юных ямальцев отправились в Сочи, где проходит билингвальная смена, сообщает пресс-служба Центра поддержки одаренных детей ЯНАО.

«Участниками смены стали 100 ямальских учеников. До 15 августа они будут осваивать интенсивный курс китайского языка в детском оздоровительном лагере „Остров Мадагаскар“ в Сочи», — сообщает пресс-служба Центра на официальном сайте.

Юные ямальцы имеют успехи в профильных олимпиадах и конкурсах. В Сочи участники будут изучать грамматику и лексику разговорного китайского языка под руководством преподавателей Московского государственного института международных отношений МИД РФ. В программе также запланированы развлекательные мероприятия и купание в море. С середины и до конца августа пройдет следующая смена, но уже по английскому языку.

Ранее URA.RU сообщало, что группа школьников из ЯНАО отправились в Индонезию вместе с учителями местных билингвальных школ. Целью поездки стало не только совершенствование их знаний иностранных языков, но и глубокое знакомство с иной культурной средой.

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Школьники Ямала получили возможность усовершенствовать практику в изучении разговорного китайского языка. Для этого сто юных ямальцев отправились в Сочи, где проходит билингвальная смена, сообщает пресс-служба Центра поддержки одаренных детей ЯНАО. «Участниками смены стали 100 ямальских учеников. До 15 августа они будут осваивать интенсивный курс китайского языка в детском оздоровительном лагере „Остров Мадагаскар“ в Сочи», — сообщает пресс-служба Центра на официальном сайте. Юные ямальцы имеют успехи в профильных олимпиадах и конкурсах. В Сочи участники будут изучать грамматику и лексику разговорного китайского языка под руководством преподавателей Московского государственного института международных отношений МИД РФ. В программе также запланированы развлекательные мероприятия и купание в море. С середины и до конца августа пройдет следующая смена, но уже по английскому языку. Ранее URA.RU сообщало, что группа школьников из ЯНАО отправились в Индонезию вместе с учителями местных билингвальных школ. Целью поездки стало не только совершенствование их знаний иностранных языков, но и глубокое знакомство с иной культурной средой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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