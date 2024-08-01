Школьники Ямала изучают китайский язык в Сочи

В Сочи началась билингвальная смена для ста учеников Ямала

02 августа 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Юные ямальцы изучают китайский в Сочи Фото: Александр Мамаев © URA.RU Школьники Ямала получили возможность усовершенствовать практику в изучении разговорного китайского языка. Для этого сто юных ямальцев отправились в Сочи, где проходит билингвальная смена, сообщает пресс-служба Центра поддержки одаренных детей ЯНАО. «Участниками смены стали 100 ямальских учеников. До 15 августа они будут осваивать интенсивный курс китайского языка в детском оздоровительном лагере „Остров Мадагаскар“ в Сочи», — сообщает пресс-служба Центра на официальном сайте. Юные ямальцы имеют успехи в профильных олимпиадах и конкурсах. В Сочи участники будут изучать грамматику и лексику разговорного китайского языка под руководством преподавателей Московского государственного института международных отношений МИД РФ. В программе также запланированы развлекательные мероприятия и купание в море. С середины и до конца августа пройдет следующая смена, но уже по английскому языку. Ранее URA.RU сообщало, что группа школьников из ЯНАО отправились в Индонезию вместе с учителями местных билингвальных школ. Целью поездки стало не только совершенствование их знаний иностранных языков, но и глубокое знакомство с иной культурной средой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники Ямала получили возможность усовершенствовать практику в изучении разговорного китайского языка. Для этого сто юных ямальцев отправились в Сочи, где проходит билингвальная смена, сообщает пресс-служба Центра поддержки одаренных детей ЯНАО. «Участниками смены стали 100 ямальских учеников. До 15 августа они будут осваивать интенсивный курс китайского языка в детском оздоровительном лагере „Остров Мадагаскар“ в Сочи», — сообщает пресс-служба Центра на официальном сайте. Юные ямальцы имеют успехи в профильных олимпиадах и конкурсах. В Сочи участники будут изучать грамматику и лексику разговорного китайского языка под руководством преподавателей Московского государственного института международных отношений МИД РФ. В программе также запланированы развлекательные мероприятия и купание в море. С середины и до конца августа пройдет следующая смена, но уже по английскому языку. Ранее URA.RU сообщало, что группа школьников из ЯНАО отправились в Индонезию вместе с учителями местных билингвальных школ. Целью поездки стало не только совершенствование их знаний иностранных языков, но и глубокое знакомство с иной культурной средой.