Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» откроется 9 августа

02 августа 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Инфопарк откроется на Цветном бульваре Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет открыт на Цветном бульваре областного центра 9 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что площадка будет принимать посетителей до 22 сентября. «Интерактивное пространство станет продолжением форума — выставки „Россия“. Инфопарк расскажет о прошлом, настоящем и будущем нашего региона. Площадка будет работать с 9 августа по 22 сентября», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Основой для площадки стал стенд Тюменской области, который был представлен на выставке «Россия». В Тюмени экспозиция будет дополнена интерактивной информацией. Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет открыт на Цветном бульваре областного центра 9 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что площадка будет принимать посетителей до 22 сентября. «Интерактивное пространство станет продолжением форума — выставки „Россия“. Инфопарк расскажет о прошлом, настоящем и будущем нашего региона. Площадка будет работать с 9 августа по 22 сентября», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Основой для площадки стал стенд Тюменской области, который был представлен на выставке «Россия». В Тюмени экспозиция будет дополнена интерактивной информацией. Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы.