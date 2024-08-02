Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» откроется 9 августа

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Было - стало. Тюмень, колесо обозрения, цветной бульвар
Инфопарк откроется на Цветном бульваре Тюмени Фото:

Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет открыт на Цветном бульваре областного центра 9 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что площадка будет принимать посетителей до 22 сентября.

«Интерактивное пространство станет продолжением форума — выставки „Россия“. Инфопарк расскажет о прошлом, настоящем и будущем нашего региона. Площадка будет работать с 9 августа по 22 сентября», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Основой для площадки стал стенд Тюменской области, который был представлен на выставке «Россия». В Тюмени экспозиция будет дополнена интерактивной информацией. Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы.

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Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» будет открыт на Цветном бульваре областного центра 9 августа. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там добавили, что площадка будет принимать посетителей до 22 сентября. «Интерактивное пространство станет продолжением форума — выставки „Россия“. Инфопарк расскажет о прошлом, настоящем и будущем нашего региона. Площадка будет работать с 9 августа по 22 сентября», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Основой для площадки стал стенд Тюменской области, который был представлен на выставке «Россия». В Тюмени экспозиция будет дополнена интерактивной информацией. Там также будут проходить экскурсии и мастер-классы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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