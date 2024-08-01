Прибыль «Сургутнефтегаза» упала в шесть раз

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие текущего года снизилась почти в шесть раз и составила около 140 миллиардов рублей. Об этом говорится в финансовом отчете компании.
«Чистая прибыль компании за январь-июнь 2024 года — 139 886 973 000 рублей. За январь-июнь 2023 года чистая прибыль составляла 846 568 368 000 рублей», — указано в отчете «Сургутнефтегаза», который есть в распоряжении URA.RU.
Прибыль до налогообложения также уменьшилась шестикратно и достигла 169 миллиардов рублей. Обыкновенные акции предприятия к середине дня потеряли 2% в стоимости, а привилегированные бумаги — около 2%.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» после удачного для себя 2023-го года поменял финансовую стратегию. Совет директоров СНГ объявил о выплате рекордных дивидендов акционерам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!