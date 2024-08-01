01 августа 2024

Прибыль «Сургутнефтегаза» упала в шесть раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибыль "Сургутнефтегаза" упала в шесть раз
Прибыль "Сургутнефтегаза" упала в шесть раз Фото:

Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие текущего года снизилась почти в шесть раз и составила около 140 миллиардов рублей. Об этом говорится в  финансовом отчете компании.

«Чистая прибыль компании за январь-июнь 2024 года — 139 886 973 000 рублей. За январь-июнь 2023 года чистая прибыль составляла 846 568 368 000 рублей», — указано в отчете «Сургутнефтегаза», который есть в распоряжении URA.RU.

Прибыль до налогообложения также уменьшилась шестикратно и достигла 169 миллиардов рублей. Обыкновенные акции предприятия к середине дня потеряли 2% в стоимости, а привилегированные бумаги — около 2%. 

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» после удачного для себя 2023-го года поменял финансовую стратегию. Совет директоров СНГ объявил о выплате рекордных дивидендов акционерам.

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Чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за первое полугодие текущего года снизилась почти в шесть раз и составила около 140 миллиардов рублей. Об этом говорится в  финансовом отчете компании. «Чистая прибыль компании за январь-июнь 2024 года — 139 886 973 000 рублей. За январь-июнь 2023 года чистая прибыль составляла 846 568 368 000 рублей», — указано в отчете «Сургутнефтегаза», который есть в распоряжении URA.RU. Прибыль до налогообложения также уменьшилась шестикратно и достигла 169 миллиардов рублей. Обыкновенные акции предприятия к середине дня потеряли 2% в стоимости, а привилегированные бумаги — около 2%.  Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз»» после удачного для себя 2023-го года поменял финансовую стратегию. Совет директоров СНГ объявил о выплате рекордных дивидендов акционерам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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